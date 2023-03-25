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【智能穿戴】中國智能手表市場 2022年出貨量降近一成

環球政經 14:00 2023/03/25

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Counterpoint Research最新發布的全球智能手表型號追踪報告顯示，2022年全球智能手表出貨量同比增長12%，但中國的智能手表出貨量同比下降9.3%，主因是防疫措施，令市場規模萎縮，僅第一季度的出貨量錄得單季度同比增長。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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在中國智能手表市場中，華為和蘋果在2022年仍主導地位，合計份額上升至近50%。同時，華為27%的市佔率，也超過了蘋果的20%。華為穩執牛耳，旗下的HLOS智能手表出貨量在2022年翻了一番，對華為在2022年實現9%的同比增長起支持作用。

至於蘋果，「健康監測」是其品牌Apple Watch一大賣點。初代Apple Watch搭載了心率傳感器，能夠監測心率情況；Apple Watch Series 3更是可以對心律失常進行監測，實現及時通知；Apple Watch Series 4更是有ECG心電圖檢測功能，支持心率過高或過低預警提示、心律不齊提示和移動心電圖房顫提示。在2022年秋季線上發布會上正式發布的Apple Watch Series 8還加入了全新的女性健康功能，幫助進行生育跟蹤。

有不少國產手表品牌跟隨Apple Watch步伐，但主打出差異化競爭，例如華米與鍾南山團隊合作，研究兒童哮喘病的監測。 Xiaomi Watch S2與運動數據專業機構Gomore合作，推出「跑力評估」功能，可以提供跑步訓練狀態、腕上跑步課程、腕上跑步語音助手和訓練建議。OPPO Watch 3 Pro獨家定制了多維網球運動模式，還支持滑雪跌倒檢測以及中學生體育模擬測評等等。

此外，步步高旗下小天才排名第三，市場份額為14%。緊隨其後的則是小米（9%）、360（4%）、華米（3%）、榮耀（3%）、OPPO（3%）。Counterpoint Research表示，在中國智能手表市場，最暢銷的 3 款智能手表分別為兒童手表4Pro、小天才Q1A和小天才Z6A。

根據高級分析師Shenghao Bai解釋，疫情影響了2022年的消費者情緒。出行的限制和綫上教育的相關規定進一步影響了中國這個全球最大兒童智能手表市場的需求，最終導致總出貨量同比下降25%。

Shenghao Bai又指出，盡管消費者信心下降和全球宏觀經濟低迷，但2022年對高端和高端細分市場的需求仍然相對強勁。這種向高端市場的轉變與2022年智能手機市場的轉變類似。

高端智能手表消費者通常對健康監測、通信和系統功能有更高的要求。此類消費者對品牌忠誠度也更高。

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編輯：沈春生

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