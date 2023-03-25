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【科技前沿】 用死人照片強化準確率 面部搜尋網生財有法

環球政經 13:00 2023/03/25

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PimEyes.com這個面部搜尋網站近期引起爭議。用戶通過上傳圖片到該網站，從而找到相似的人臉圖片，用戶可以選擇圖片查看來源和發布時間，但要查看發布網址，便需付費。有網民爆料指Pimeyes.com一直在盜用死人照片來訓練算法。

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事源有一名軟件工程師Cher Scarlett有一天，心血來潮，將早已去世的曾曾曾祖母相片上傳Pimeyes.com，竟然找到相關資料，再試2018年去世的妹妹照片也出現旞PimEyes.com上。其實，她和她的家人先前將逝去的親人上傳到Ancestry上的圖片，而該網站在其條款和條件中公開禁止。這不僅僅違反了Ancestry的政策，而且她已故的家人，根本不可能允許PimEyes.com用這些照片訓練他們的算法。

Scarlett感到很失望。她向傳媒申述：「一想到大家的照片，會在不知情或不同意的情況下，被錄入面部識別軟件的生物識別器中，我相信應該不會有人再輕易往社交媒體上發照片了。」「我妹妹已經死了，她也不能起死回生，去讓這個網站撤下自己的照片。」

由於此事，Scarlett細心查看PimEyes.com，在好奇心驅使之下，將自己相片上傳到該網站，測試一下和自己長得像的名人有誰，傳回的結果是Britney Spears和Kate Hudson，再翻查其也搜尋結果，再次令她震驚的發生了，她竟看到自己十多年前被性虐待的照片。她立即調查這些照片的來源，發現竟然需要支付會員費用才可以查看。在支付了以後，她發現這些照片竟然分散在各個色情網站上，甚至還專門帶着有「虐待」、「窒息」、「折磨」等關鍵詞。

更要命的是，要想清除這些照片，不僅要提交申請驗明正身，還要每個月充值29.9美元，訂閱他們的服務，這樣才可以管理搜索結果，隱藏一些不想被看到的照片。

Scarlett一直嘗試清除照片，但是根本沒辦法永久消除。甚至她還買了PimEyes.com最貴的服務，都無濟於事。網站表示，只要照片後續出現在了其它網站的鏈接上，還是會被顯示出來。直至去年4月，她在社交網絡上分享了自己的經歷，PimEyes.com才真正批准她的删除請求。

Scarlett引起互聯網一陣騷動，有網民指責PimEyes非法處理數百萬英國公民的生物識別數據，認為它沒有獲得圖像被分析者的許可。然而，面對違反數據保護法的指控，PimEyes.com卻狡辯說，從技術上講，不可能知道他們分析了多少英國公民的臉，相當於間接承認了沒有獲得授權這一點。

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編輯：沈春生

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