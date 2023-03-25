馬克龍戴「名錶」受訪 被批離地後即除？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前到電視台為退休制度改革方案解畫，但網民似乎不太關心的言論，反而只留意到他手上戴著價值高達8萬歐元（約67.7萬港元）的名錶，更離奇的是，名錶轉眼間於屏幕上突然消失。

對於社交媒體質疑總統「離地」，愛麗舍宮直指相關說法有誤，強調總統當時戴的不是甚麼名錶，而是Bell and Ross的BR V1-92，並指總統已戴了這款手錶長達1年半時間。

根據網站資料，BR V1-92的售價介乎1,600至2,400歐元（約1.35萬至2.03萬港元），但並沒有馬克龍所戴的藍錶面白圈款式，故估計是錶廠特別為法國總統製造。

愛麗舍宮亦指，總統除下手錶的原因，並非受訪期間有人通知他，其手錶受到網民質疑，而是他擺動雙手時，手錶會撞到枱子，故他在枱下除下手錶。

馬克龍近期忙於四處拆彈，主因是政府上周繞過國會，動用猶如法國特權法的49.3條，強行通過將法定退休年齡由62歲逐步上調至64歲的退休改革法案。

法案導致當地連續兩周出現大型示威，據統計已超過300場示威，累計逾100萬人次參加，為2018年底「黃背心」示威以來最大規模。

責任編輯：嚴智勇