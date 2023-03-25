【券商點睇】天風：盈利復甦軌迹相對清晰 騰訊估值處底部 目標睇476元

天風證券發表報告指，騰訊（00700）廣告的強勁復甦趨勢、國內遊戲管綫釋放、金融科技增長逐步恢復、雲業務有望重啟增長，上調2023至2024年收入預測至6,228億元（人民幣，下同）、6,943億元，對應按年增幅為12%和11%。並引入了2025年預測收入為7,708億元，對應按年增速約11%。基於收入預測上調，以及更為紀律性的成本控制，上調2023至2024年預測非國際財務報告準則（Non-IFRS）淨利潤至1,470億元、1,722億元，對應按年增27%及17%，引入2025年預測Non-IFRS淨利潤約1,950億元，對應按年上升13%。

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該行認為，騰訊的社交流量及核心業務層競爭格局穩固，降本增效成果明顯，中期基本面恢復較高增長的基礎扎實。另一方面，遊戲供給彈性相對充足，後續重量級新作值得期待；視頻號為微信流量和廣告增長提供有利支持，直播電商具備潛力；金融科技及企業服務有望逐步恢復增長動能。中長期來看，AI技術或有望成為騰訊的重要增長乘數。

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截至上周三（22日），騰訊股價對應2023至2025年預測市盈率為20倍、17倍和15倍，扣除二級投資組合公允價值後對應市盈率則為17倍、14倍和13倍。預測市盈率低於2009年以來中位數1.3個標準差，相對納指預測市盈率低於2009年來中位數1.9個標準差，估值處於歷史相對底部區間。考慮到當前估值優勢及業績修復趨勢，風險收益比較高。基於最新盈利預測，該行上調目標價至476港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛