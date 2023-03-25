【業績點睇】穩居行業首位 承保利潤首破百億 中國財險去年多賺19.2%

中國財險（02328）剛公布2022年全年業績，總保費收入為4875.33億元（人民幣，下同），按年增加8.5%；淨利潤266.53億元，按年增長19.2%，擬派發末期股息每股0.478元。中國財險管理層稱，公司有效應對宏觀經濟壓力和行業發展變局，市場份額穩居行業首位，承保利潤亦首次突破百億，至103.29億元。

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資料顯示，來自機動車輛險業務實現總保費收入2,711.60億元，按年增長6.2%，其中家庭自用車輛保險業務佔比上升1.7個百分點，機動車輛險業務結構和質量持續改善。非車險業務實現總保費收入2,163.73億元，按年增長11.4%，非車險業務總保費收入佔比44.4%，按年提高1.2個百分點，整體業務結構更加均衡。

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去年公司及子公司深入推進「提質降本增效」，高風險業務治理成效逐步顯現，保險業務板塊實現承保利潤103.29億元，按年增長579.1%，綜合成本率97.6%，下降2個百分點，承保盈利實現快速增長。期內，經營活動現金流入淨額427.1億元，按年增加263.74億元，流動性大幅提升。截至去年底，公司及子公司總資產7,518.87億元，淨資產2,127.48億元，分別較年初增加692.65億元和70.99億元。

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責任編輯：林衛