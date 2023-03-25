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【北水點睇】港股上周兩度試衝兩萬關 北水加碼接貨 連續4周百億淨流入

股樓投資 12:32 2023/03/25

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受外圍拖累，恒指上周曾一度跌穿19000點，其後逐步回升，至上周五（24日）收報19915點，一周漲397點，主要多得在外圍勢強之際，北水繼續大開水喉，令港股得以兩度挑戰兩萬點。上周來自港股通的淨流入達167.6億元人民幣，連續四周流入金額超過百億，自3月初起，各周的淨流入分別為157.9億元人民幣、109.9億元人民幣及134.6億元人民幣。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

過去一周，北水集中火力流向重磅的科技股，如騰訊（00700）再獲大手買入，淨流入金額達51.9億元。同時，美團（03690）、快手（01024）流入16.3億元及1.7億元。聯想集團（00992）、商湯（00020）及金山軟件（03888）亦分別流入9.1億元、4.9億元及4.7億元。

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

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另外，港股ETF重新錄得淨流入，盈富基金（02800）及恒生中國企業（02828）各流入14.5億元及6.1億元。至於中資電訊股則「一入一出」，中國電信（00728）流入3.1億元，中國移動（00941）卻流出9.5億元，亦是淨流出最多的股份。另中芯國際（00981）和中海油（00883）分別流出2億元及1.1億元。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

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責任編輯：林衛

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港股通 快手—W（01024） 金山軟件（03888） 中芯國際（00981） 盈富基金（02800） 恒生中國企業（02828） 中國移動（00941） 中國電信（00728） 聯想集團（00992） 港股

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