【危機點睇】報告顯示美國存戶大遷徙 小型銀行存款暴減千億

據報導，美國聯儲局於上周五（24日）公布有關銀行存款的數據，反映自矽谷銀行倒閉以來，盡管美國政府果斷出手，全面擔保矽谷銀行的存款，卻未能全部挽回整體存戶信心，美國小型銀行的存款減少超過千億美元，下跌幅度創歷史新高。

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該數據顯示，截至3月15日的一周內，除了排名在前25名的大型商業銀行外，美國小銀行存款減少1,190億美元，至5.46萬億美元，跌幅是前次紀錄的兩倍，以百分比計算，創下2007年3月16日以來的單周紀錄。同時，小型銀行的借貸在該期間暴增2,530億美元，達到6,696億美元的新高；大型銀行的借貸則增加了2,510億美元。

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反之，存戶大遷徙，小型銀行的存戶總要找出路，結果大型銀行直接得益。期內，大型銀行的存款增加了670億美元，至10.74萬億美元。亦有分析指，大型金融機構存款流入的規模，幾乎是小型銀行存款流出的一半， 代表一些資金可能已轉移到貨幣市場基金或其他工具。

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責任編輯：林衛