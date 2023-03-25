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【蘋果AAPL】再有科技巨頭進軍電影產業 蘋果傳每年斥資10億製作電影

環球政經 14:06 2023/03/25

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近年愈來愈多巨企「差隻腳」落電影，如身亞馬遜（AMZN）也曾宣布進軍電影產業，計畫每年推出12至15部院綫電影。最近連蘋果（AAPL）亦有傳計畫未來每年斥資10億美元製作院綫電影，以增加旗下串流平台Apple TV+的訂閱人數、提升其在荷里活的知名度。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

據報導，過去蘋果自製的電影僅在旗下串流平台供訂閱用戶觀賞，目前正著手接洽電影製片公司，希望在今年推出幾部在綫下電影院播映的電影，但目前尚未敲定最終計畫，若消息屬實，將會是蘋果影視產業策略的一大轉變。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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蘋果此舉預期將吸引更多製片商與合作機會，目前Apple TV+平台用戶數約2,000萬至4,000萬人之間，遠低於競爭對手Netflix（NFLX）和Disney+的2億用戶。

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責任編輯：林衛

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