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【Intel】「摩爾定律」提出者、Intel共同創始人摩爾逝世　享年94歲

股市 12:29 2023/03/25

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「摩爾定律」提出者、Intel共同創始人摩爾逝世　享年94歲

Intel（美：INTC）宣布，共同創始人摩爾（Gordon Moore）於周五（24日）逝世，享年94歲。摩爾亦是半導體黃金法則「摩爾定律（Moore's law）」的提出者。

摩爾定律（Moore's law）為簡單評估半導體技術進展的經驗法則，對半導體產業深遠。摩爾定律是指集成電路上可容納的電晶體數目，約每隔18個月便會增加一倍，性能也將提升一倍。摩爾定律於1965年初次提出，值得留意是，晶片效能每18個月便為2倍，是由曾任Intel行政總裁的David House提出。

Intel和戈登與貝蒂摩爾基金會（Gordon and Betty Moore Foundation）表示，摩爾於3月24日在夏威夷的家中安詳離世，並由家人陪伴在旁。

摩爾於1929年1月3日出生在舊金山，1954年獲得化學博士學位。後來，他在馬里蘭州的約翰霍普金斯應用物理實驗室開始研究生涯。在創立Intel前，摩爾於1957年曾與Robert Noyce、Shockley Semiconductor的其他6位同事共同創立快捷半導體。

致力於慈善事業　專注環境保護

摩爾與拍檔Robert Noyce於1968年7月創立了Intel。摩爾最初擔任執行副總裁，直到1975年成為總裁。到1979年，他被任命為董事會主席兼行政總裁，直到1987年。於1997年，摩爾轉為名譽主席，並於2006 年卸任。

摩爾致力於慈善事業。摩爾與妻子於2000年共同創辦了戈登和貝蒂摩爾基金會（Gordon and Betty Moore Foundation），該基金會專注於環境事業。據指，自成立以來已向慈善事業捐贈約50億美元。摩爾過去一直出任基金會的董事會主席，到2018年才轉任名譽主席。

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編輯：袁諾曦

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