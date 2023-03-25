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【息口點睇】市場對聯儲局加息預期大降 美債息持續跌 最早7月減息？

環球政經 13:30 2023/03/25

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歐美銀行連番爆鑊﹐最新矛頭已指向德銀（DB），避險情緒令資金湧入債市。據報道，美國10年期國債息率由上周四（23日）的3.406厘降至3.379厘，創下自2020年3月疫情封鎖開始以來的最大三周跌幅，而美國2年期國債息率亦從3.808厘降至3.777厘。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

同時，投資者押注美國聯儲局快將減息，完全不理聯儲局主席鮑威爾的聲明。隨着美國矽谷銀行的倒閉和歐洲瑞信被緊急收購，現在市場押注利率更有可能會下降，反映出投資者認為聯儲局不得不改變方向，並為逐漸走弱的經濟提供支撐。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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根據芝商所的FedWatch工具顯示，市場基本已排除了年底利率高於目前水平的機率。截至目前，市場預計5、6月兩次議息維持息口不變的可能性最大，機率分別為88.2%和72.2%，然而7月減息的機率高達93.4%，可見市場經已買重最早在7月減息。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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責任編輯：林衛

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