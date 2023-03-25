  • 22°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】銀行危機蔓延催生恐懼情緒 高盛調高金價目標至2050美元

環球政經 13:58 2023/03/25

分享：

分享：

隨着歐美銀行業危機蔓延，市場避險情緒急劇升溫，不單債價上升，傳統的避險工具黃金亦有捧場客，近日多次挑戰2,000美元大關。高盛亦發表報告，將金價目標由每盎司1,950美元上調至2,050美元，以反映當前美國衰退概率上升、銀行業和融資壓力，正在加劇市場的恐懼情緒。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

該行表示，兩年期美債息率創下1987年以來的最大跌幅，引發了重大風險偏好逆轉。市場對美國聯儲局加息預期重新定價的速度前所未有，導致利率波動率抽升至2008年金融危機最嚴重時期的水平。在拋售期間，黃金的表現優於股票或信貸等風險資產，使其成爲避險的有效對沖工具。

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

隨着小型地區銀行的銀行存款快速下降，資本外逃風險持續存在，通過融資成本上升直接傳導到實體經濟，這一點難以忽視。高盛已將美國今年第四季的增長預測降低了0.3個百分點，因貸款回落導致資本支出減少，並將美國在一年內陷入衰退的概率由25%提高至35%。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 黃金 金價 美國聯儲局

上一篇文章

【蘋果AAPL】再有科技巨頭進軍電影產業 蘋果傳每年斥資10億製作電影

下一篇文章

【業績點睇】穩居行業首位 承保利潤首破百億 中國財險去年多賺19.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
【iM驗樓】驗收Grande Monaco499呎單位 鋪磚瑕疵成最大扣分位 整體仍獲95分
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款