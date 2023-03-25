【大行報告】銀行危機蔓延催生恐懼情緒 高盛調高金價目標至2050美元

隨着歐美銀行業危機蔓延，市場避險情緒急劇升溫，不單債價上升，傳統的避險工具黃金亦有捧場客，近日多次挑戰2,000美元大關。高盛亦發表報告，將金價目標由每盎司1,950美元上調至2,050美元，以反映當前美國衰退概率上升、銀行業和融資壓力，正在加劇市場的恐懼情緒。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

該行表示，兩年期美債息率創下1987年以來的最大跌幅，引發了重大風險偏好逆轉。市場對美國聯儲局加息預期重新定價的速度前所未有，導致利率波動率抽升至2008年金融危機最嚴重時期的水平。在拋售期間，黃金的表現優於股票或信貸等風險資產，使其成爲避險的有效對沖工具。

【延伸閱讀】大行點睇：聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

隨着小型地區銀行的銀行存款快速下降，資本外逃風險持續存在，通過融資成本上升直接傳導到實體經濟，這一點難以忽視。高盛已將美國今年第四季的增長預測降低了0.3個百分點，因貸款回落導致資本支出減少，並將美國在一年內陷入衰退的概率由25%提高至35%。

【同場加映】青姐話：形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：林衛