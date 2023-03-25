【經濟前景】環球CEO需關注人工智能革命　培養人才技能為關鍵

▲ 增加跨職能團隊合作以及讓員工學習新技能，對於許多企業及組織來說尤其關鍵，將可有助應對當對各種挑戰。

疫情為環球企業帶來翻天覆地的變化，近日有調查反映，環球行政總裁（CEO）普遍預計未來三到五年經濟前景樂觀，即使是較謹慎的CEO也希望增加投資。

國際管理諮詢公司Arthur D. Little（下稱ADL）管理合伙人Francesco Marsella直言，在經濟低迷時期，傳統的商業智慧是削減成本並專注於生存，惟CEO普遍抱持積極態度，反映：

他們（CEO們）在逆境中看到機遇，超越當前的危機。

儘管經濟氣氛持續低迷，市場對於2023年的宏觀經濟預測有較多負面看法，其中有預測甚至指出，撇除新冠疫情衝擊和環球金融危機所造成的兩年衰退，2023年環球經濟可能是自1980年代以來增長最差的一年。可是Francesco Marsella表示，從該公司近日發布的2023年CEO洞察研究報告中，訪問共246位來自營業額超過10億美元（約78億港元）的企業CEO，當中有近三分之二（63%）的CEO預計未來三至五年全球經濟前景為穩定或樂觀，在動盪中看到機遇。

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這些CEO平均分佈在在六個關鍵行業包括：電訊、能源及公用事業、製造、旅遊及運輸、醫療保健、金融服務，並來自歐洲及亞洲等地。當中有55% CEO所領導的企業，擁有超過1萬名員工。Francesco Marsella表示，是次訪問過的CEO普遍都是抱持熱誠、創業精神及創造力來提升績效。

汲取疫情教訓 轉變營運方式

該研究指出，由於從疫情大流行中CEO也吸取到教訓，並迫使許多企業轉變運營方式，因此對未來有信心。有91% CEO明白開發合適的技能可以提效率，帶動業務創新和增長，並為現階段重任。不同技能組合，也可以令企業能夠充分發揮其潛力。

對於CEO目前所面對的挑戰，Francesco Marsella接受本報訪問指出：

除了包括供應鏈、能源價格和通脹這三大仍然排在議程上的挑戰，還有技術和創新、網絡安全等挑戰需要注意，這些都是愈趨嚴峻的問題。

長期以來，職場上也存在的技能差距的問題，也會成為企業極大隱憂，因此為勞動力注入新技能，應對持續革新的工作技術技能需求。可是，他留意到CEO卻對此並不太擔心。隨著能源系統轉型、市場掀起新一輪人工智能革命等，他認為，培養技能對於許多企業及組織來說尤其關鍵，將可有助應對當對各種挑戰。

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須超越數碼化 擁抱創新技術

他又認為，相比之下，CEO認為更具戰略性的問題，例如怎樣帶動業務增長及使用哪些技術等，更加重要。在ALD的研究中，亦有不少CEO表示：

將會視技術創新為最關鍵的發展因素。

包括需要超越數碼化，繼而擁抱人工智能、機械人、自動化等技術。其中60%人表示希望探索新技術，另有27%人相信虛擬世界和虛擬實境（Virtual Reality，VR）將影響他們的業務。

記者：張寶燕

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