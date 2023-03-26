【人才戰】打工仔冀加薪3%至6%　專家：宜設公平獎勵機制　縮小薪酬期望差距

▲ 瀚納仕最新薪酬指南提到，DevOps工程師、軟件工程師和解決方案架構師，在人才戰之下，薪酬增幅高達3成。

常言道「員工就是企業最寶貴的資產」，有人力專家建議，本港企業迎接後疫情時代的新一輪人才戰，在檢視打工仔薪酬及福利的同時，還需要透過公平的獎勵機制，助留住「重要資產」。

反映本港最新勞動力市場環境及招聘策略的《2023年瀚納仕亞洲薪酬指南》於日前公布，當中指出香港僱主與僱員之間的薪酬期望差距仍然十分明顯，而薪酬期望差距仍然是僱員離開公司的重要原因。當中提到，大多數香港打工仔期望薪酬增長3%至6%，惟大多數僱主僅打算提供不超過3%的增長（見表）。

該指南調查了來自中國內地、香港、日本、馬來西亞和新加坡共10,191名專業人士及3,630名僱主。有該指南中，有達80%受訪香港打工仔表示願意辭去工作以爭取更高薪酬。

企業除了可以透過薪酬指南了解競爭對手所提供的薪酬待遇，確保薪酬水平具吸引力及可留住人才，發表該指南的跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）香港特別行政區執行總監Sue Wei指出，打工仔往往期望其優秀表現得到認可及適當的獎勵，因此建議：

僱主必須主動透過公平的獎勵機制來縮小薪酬期望差距。

人才短缺問題持續影響多個行業，瀚納仕亞洲執行總監Marc Burrage表示，企業在未來一年的首要任務是留住人才，其次是確保可以吸納新人才以壯大成員隊伍。他指出，確保薪酬公平是人才戰略的重要組成部分，同時還有三大可激勵打工仔的因素：

1）具有挑戰性的工作

2）工作與生活平衡

3）工作靈活性

針對工作靈活性方面，他留意到，近日愈來愈多僱主開始改變原有的靈活辦工政策，並要求打工仔需要在辦公室工作更長時間，建議僱主需要不斷評估對潛在收益的影響，以及可能引致員工產生不滿情緒。

此外，從其勞動力人口統計數字亦反映愈來愈多Z世代及千禧世代打工仔進入市場，Marc Burrage亦提醒，如果各行業僱主尚未制定與多元及包容性（diversity & inclusion）、可持續性（sustainability）相關計劃，應該盡快採取行動。

ESG與商業活動結合 重新塑造人才招聘策略

在2022年，各大企業紛紛將可持續性相關的議題納入關鍵發展議程，並將ESG與商業活動相結合，重新塑造人才招聘策略。據其資料顯示，香港有47%的僱主編制了可持續發展報告，而中國內地、日本、馬來西亞和新加坡的相應比例則分別為：60%、47%、54%和46%。

同時，可持續性及ESG的監管要求的持續增加，使香港急需在風險與合規、會計與財務、辦公室專業人士、營運等方面擁有豐富經驗的專業人才。

由於目前本地和外籍人才短缺，因此香港有38%的僱主預計，會在2023年招聘員工以滿足需求高峰，而這些員工的薪酬增長幅度預計至少有30%。

尋數據及管理技能人才 彌補差距

本港以銀行、金融、會計、財務核數、風險、合規、人力資源、保險等行業的數碼轉型速度最為快速，這些行業對高科技人才的需求也日益增長。

據跨國人力資源公司瀚納仕（Hays）最新的亞洲薪酬指南顯示，這些行業正尋找擁有數據及管理方面的特定技能，以及能夠彌補業務與信息技術之差距的高科技人才。因此，相較於硬技能，香港有68.6%的僱主更加重視科技技能。

其中，軟件工程師、DevOps工程師等高科技人才的薪酬增長已達到30%，競爭愈加激烈。因此預計僱主也會傾向於僱用合約員工，例如雲端基礎設施專家、項目經理、業務分析師等。

記者：張寶燕