【搶手才】IT人才難聘請更難挽留　宜裝備員工以低代碼開發應對挑戰

近年，愈來愈多專業人士前往海外尋求更多機遇。其中科技人才甚為吃香，除了較易找到同類工作，亦可享受優厚的待遇條件。Gartner 和 IDC 均不約而同預測，科技人才爭奪戰將持續一段時間。

在此環境下，香港企業正面對前所未見的科技人才短缺。然而，要靠增加招聘吸引力去填補空缺位置絕不容易，因爲這會增加營運成本，並為營運構成更多挑戰。因此，企業需要積極地尋找解決方案，使現職員工有充足時間履行更多工作，省去額外聘請的需要。

低代碼應用空間上升

科技能如何提供幫助呢？低代碼或無代碼，即LCNC (Low-code No-code) 已成為其中一項首要的 IT 考量，而 IDC 亦已特別提出該項技術的趨勢和市場需求。目前，大部份面對著IT資源不足和市場不穩的已發展地區，正尋求更好的方法以更迅速地回應挑戰。

正因在香港難覓IT人才，企業應該尋找方法裝備現職員工，使他們即使未有接受專業進修，亦能擁有IT技能。這會成爲挽留現職員工的決定因素，並驅使他們做得更多。本地企業可培訓員工學會借助LCNC以增加生產力、應用的維護能力（maintainability），同時加快市場推出計劃，以及驅動創新，過程中不需要任何代碼及程式編寫的知識和技能。

現時，香港教育界積極推動STEM，大多數學生都有嘗試以拖拉（drag-and-drop）來構建方塊圖展示應用的邏輯流程。這是一種很好的啟發，科技公司也朝著這個方向發展軟件，為客人提供更高靈活性。

LCNC可視化兼毋須編程擴充企業軟件

科技公司已推出相關的解決方案，讓商業用戶借助LCNC改善管理和IT生產力，並在不需要過多IT支援下配置業務流程。建基於對營運的理解，商業用戶可以通過拖放輕鬆調整、重新配置和自動化業務營運。這項技能使企業更快地回應市場和增強競爭力，而商業用戶在改變工作方式時亦可享有更多自主性。

LCNC 能夠以可視化、毋須編程的方式創建及擴充企業軟件、建立自動化流程和設計商業網站。商業用戶從直觀的用戶界面進行拖放操作，就能創建一個簡單的網絡或手機程式、自動化的業務流程（例如自動檢查電郵內的單據及上載單據數據）、分享相關數據至内部門戶網站、發展機械人流程自動化、光學字符識別以及工作流程管理。

總結，傳統思維已不足以應付面向未來的營運。無論商業領袖、技術專家、營業經理，越早明白和利用LCNC融入勞動力，便越能在競爭中保持領先地位。