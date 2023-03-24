▲ 【美團業績】美團管理層：年內加大營銷開支 看好核心商務恢復增速 即將啟動香港外賣業務

「ATM」美團 （03690） 上季受惠疫情管控解除，營收及經調整淨利同勝預期， 美團管理層在業績電話會上稱，今年加強營銷開支，冀引導供應及刺激消費者需求，強調看好核心商務恢復增速。

內地去年底重啟經濟，市場關注美團業務復甦，首席執行官王興表示，去年12月核心商務恢復趨勢明顯，然而今年春節前取消管控措施，人們較以往提早回鄉，一度影響商家營業，不過2月初外賣定單已回復兩位數增長，預計定單量加速增長。

首席財務官陳少暉指，加強營銷開支或影響核心商務利潤率，但同時規模上升，可以釋放運營槓桿，認為今年核心商務單位經濟效益將保持穩定。

美團最新消息

外賣營運門檻高 對手難突圍

短片平台抖音進軍外賣及團購到店服務。被問及競爭格局，王興指出，外賣營運門檻高，公司不論在採購、配送均積累強大能力，「其他對手想要突圍並不容易」。王興指出，來自短片平台競爭對手專注團購到店，而美團則提供不同主題場景的多元化選擇，故美團所受影響有限。

王興又提出，就成本而言，短片平台適合滿足連鎖餐廳的廣告需求，然而「中小型餐廳靠短片平台經營不太划算」，尤其須綜合考慮流量及配送成本。不過王興指出，目前本地服務滲透率仍很低，短片平台加入後，可以一同拓展市場規模。

新業務單位經濟效益顯著改善

美團嚴控新業務成本，王興表示，新業務單位經濟效益顯著改善，甚至去年12月終於實現盈利。王興指出，所有新業務投資均以中長期實現獨立盈利為出發點，一旦分部長時間不符合目標或戰略價值非常有限，將進行必要調整。

王興稱，此前將共享單車業務重心轉為與第三方的合作，現時共享單車已續兩年錄得正自由現金流，此外共享移動電源（尿袋）已全年盈利。

2月到店GTV增幅恢復至30%以上

上季美團受疫情影響，到店、酒店及旅遊收入按年下滑，陳少暉指，12月管控解除後，旅遊需求和酒店間夜量迅速回升，今年2月到店業務總交易金額（GTV）增幅恢復到30%以上，預計3月份將進一步增長。

境外發展方面，王興透露，美團將於香港正式啓動外賣業務，認為從文化、語言到金融設施等基礎環境，選擇香港作為國際化探索的第一個嘗試是應當之選，「我們在開展境外業務時會保持謹慎，預計（發展香港）對財報影響非常有限」，強調長遠或考慮其他具商業價值市場開展業務。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【新股改革】港交所降特專科技市值門檻、3月31日接受申請 騰訊美團曾指要求太高、港交所：數月有首批上市（第二版）

【美團3690】美團買菜據報去年多個月份實現毛利轉正 另重啟蘇州擴張計劃

記者：李哲毅