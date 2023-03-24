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【儲局官員】鷹王布拉德突變鴿派　罕有未提到利率是否應該上行

宏觀解讀 22:10 2023/03/24

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美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示可以通過採取額外措施緩降銀行壓力以解決金融穩定問題，同時間適當的貨幣政策依然可以對通脹施加下行壓力，但罕有地未有評論利率走向，亦沒有對利率上行作出預測。

SVB事件屬特殊案例

布拉德提到銀行業危機，認為事件引起廣泛關注，但未使經濟出現脫軌。他指矽谷銀行（SVB）事件屬非常特殊案例，很難找到其他銀行處於類似的情況。他指出，由於長債收益率已經下降，美國經濟將在一定程度上受到銀行業近期壓力的影響

他提到美國今年首季經濟較預期強，勞動力市場表現出前所未有的強勁勢頭，應會繼續支持消費者支出。

通脹期望值降低　有利今年通脹回落

布拉德又指通脹率過高，但最近有所下降，指聯儲局提前加息的決定有助抑制通脹期望值，當通脹預期降低，會是今年通脹回落的好跡象。

他在講話中未有提到利率是否應該繼續上行，也未有給出對利率走向的預測。布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

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編輯：葉志偉

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