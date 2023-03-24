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【儲局官員】博斯蒂克：聯儲局加息經過多番辯論　絕非輕率決定

宏觀解讀 21:55 2023/03/24

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美國聯儲局周四（23日）加息0.25厘，雖然符合市場預期，但亦有聲音認為在銀行業爆發危機，信貸緊縮的情況下仍然加息，會加劇市場負擔。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，本周加息是當局經過辯論後的決定，絕非輕率做出。

他表示儲局官員經過多番辯論，並非一個直截了當的決定，最終結論是認為有明確的跡象表明銀行體系穩固且堅韌，而且在銀行業危機的背景下，通脹仍然過高，故作出加息決定。

博斯蒂克又提到，矽谷銀行（SVB）在聯邦公開市場委員會（FOMC）開會不到兩周之前倒閉，造成了很多不確定性，一些決策者希望觀望而不是加息。但在會議前的周末，官員沒有認為情況會變得更糟，博斯蒂克亦認同這個看法，相信當局可以應付，因此聯儲局最終繼續加息。

相關文章：

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【美國制裁】瑞信、瑞銀等據報遭美國司法部調查　是否涉嫌違反俄羅斯制裁規定

編輯：葉志偉

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