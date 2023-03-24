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【ESG】工銀亞洲發放首筆人民幣綠色貿易融資貸款

股市 21:14 2023/03/24

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工銀亞洲公布，近日向中偉新材料股份有限公司（「中偉股份」）全資子公司中偉（香港）新材料科技貿易有限公司（「中偉香港」）發放近1億元人民幣綠色貿易融資貸款，為首筆人民幣綠色貿易融資貸款。公司預期，隨著國家加快建立綠色低碳循環發展經濟體系，人民幣綠色貿易融資需求將越趨殷切。

該行指，通過「人民幣+綠色金融」的優化組合，可豐富跨境人民幣金融服務場景，更同時進一步拓展綠色金融產品服務體系，實現人民幣國際化及綠色金融戰略有機結合的創新突破。

工銀亞洲認為，是次創新打造綠色供應鏈人民幣融資服務方案，助力節能環保企業提高融資效率，及降低融資成本。此外，亦成功發揮人民幣業務優勢，藉此踐行綠色可持續發展理念，以及進行戰略協同效能支持實體經濟發展的創新探索。

公司表示，未來將促進綠色金融與跨境人民幣業務發展融合共進，將人民幣產品優勢持續引入綠色貿易鏈，引導傳統貿易融資創新轉型，深化「人民幣+綠色金融」產品的市場競爭力，全方位提升跨境人民幣服務水平，在有序推進人民幣國際化的同時，助力經濟向環保、低碳及可持續發展轉型。

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編輯：葉志偉

ESG 人民幣產品 綠色金融 可持續發展 經濟 工銀亞洲 香港 金融 人民幣國際化 亞洲
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