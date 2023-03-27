【名錶收藏】港人最懂收藏名錶？　中位價值勝全球

名錶有一向有價有市，除了可展示生活品味，更被視為投資工具。據豪華手錶交易平台 Chrono24 最新發布的一份研究報告指出，香港收藏家的藏品的收藏價值 (Median Collection Value) 為全球最高。



香港收藏家平均擁有 7.2 枚手錶，其中位收藏價值 (Median Collection Value) 最高，達 83,540美元(約65.2萬港元)；日本收藏家緊隨其後，他們平均擁有 6.4 枚手錶，MCV 為 68,642 美元(約53.5萬港元）；阿拉伯聯合酋長國收藏家位列第三，他們平均擁有 6.9 枚手錶，MCV 為 67,942 美元(約53萬港元）

▲ Chrono24 是奢華腕錶交易平台， 匯聚 3,000 多家經銷商和 30,000 多名私人賣家，支援 22 種語言，在全球 120 個國家和地區平均每月錄得 2,500 萬次訪問。(網上截圖)



若以品牌劃分，勞力士（Rolex）一如預期在眾多名錶品牌份額中所佔百分比最高。其中，意大利地區的收藏家對勞力士的偏好最高，佔當地Chrono24 用戶擁有手錶總數近一半（47.6%），其次是日本 （39.2%）、香港（38.5%）。歐米茄（Omega）緊隨其後，成為大多數國家的第二大收藏品牌，在北歐地區尤為明顯。

▲ Rolex最受收藏家歡迎，尤以來自意大利的收藏家最積極。(資料圖片)

不過，亞洲和中東收藏家似乎對百達翡麗（Patek Philippe）情有獨鐘， 當中以香港的收藏家數量最多（7.8%），緊隨其後的是日本（7.4%）、阿聯酋（6.9%）、新加坡（6.6%）

值得留意的是，報告中「收藏家」定義為在Chrono24平台上擁有3枚或更多手錶的用戶，其擁有手錶每枚價值超過200歐元（215美元）。



編輯：梁巧恩



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