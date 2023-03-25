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【餓「新」嘗啖＠iM網】 百年醃製傳承 烤出惹味燒肉

名人薈萃 09:00 2023/03/25

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燒烤一直以為都深受歡迎，不分中、韓、日式，無論是炭燒、火炙還是電烤，自從人類發現火種之後，就一直得到廣泛的延續。有人說，人之所以喜歡烤肉，是因為烤肉噴香，可以瞬間俘虜嗅覺；有人說，是因為那加熱燒熟的原始方式，已深深嵌入人類的基因；也有人說，是因為肉直接放在火上，與熱源產生最親密接觸的那種誘惑……反正，烤肉獨特的焦香，令食材風味更佳，尤其，當食材經過豐富的調味之後，會為烤肉帶來全新的體驗。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

之前聞說內地近年有間人氣火紅烤肉店，短短十年間烤出名堂，至今已在上海深圳、廣州、成都等地開設30多家分店，心想等通關之後一定要去試試，沒想到最近竟在旺角登陸。少了一程舟車勞頓，當然馬上去試。

店名貓抓烤肉，因為創辦人貓叔是位貓迷，自小養貓，印象最深刻的是貓咪的嘴刁，可能因為自己也「嘴刁」的關係，故對食物質素有一定的追求，堅持嚴選食材，如用上西班牙的伊比利亞豬肉，澳洲及美國等地的優質牛肉。該店以貓為主題，迎面而立的就是「怕醜招財貓店長」，形態可愛，店內裝飾亦有不少貓踪，部份食物更以貓爪造型呈現，賣相萌爆，全是打卡點。

餐廳主打重慶烤肉口味，一盤貓抓全明星拼盤，有齊蒜香豬五花、炭燒黑豬梅花肉、秘制牛五花、雪花牛肉、現拌牛肉、藤椒牛舌和貓抓藤椒雞，豬牛雞都齊全，每一款口味各異，調味各有特色；牛肉鬆軟，雞肉嫩滑，豬肉富油香，當中最喜歡的是藤椒雞，以串串藤椒醃過後，入口香滑帶麻香。

重頭戲是泡椒肥牛，以非物質文化遺產功藝醃製的老壇子泡椒作主打，利用這過百年歷史所傳承之醃製功藝，配上肥牛。店長極力主張要成盤牛肉放上爐燒，謂這樣才能保留原汁原味，未吃氣勢已經夠震撼，烤時傳來陣陣誘人香味，入口肉質鮮嫩，泡椒惹味中帶點辛辣，那種麻香在口腔久久迴盪，令人欲罷不能，怪不得至今已賣出超過100萬碟，數字驚人！

甜品方面，貓抓焦糖布丁，造型十分Cutie精緻，不算太甜，燉蛋伴上燒得脆脆的焦糖，軟滑中帶脆口，感覺帶上了點點中式燉蛋的色彩，別有一番風味。
黑喵雪花冰，同樣放上了貓爪布丁，雪白綿滑的椰子冰沙中蓋着紅豆蓉和涼粉，外面灑上Oreo朱古力餅碎和粒粒，賣相打卡一流，入口椰香突出不會過甜，層次豐富驚喜不斷，心思十足。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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