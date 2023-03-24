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【帶你睇盤】步行數分鐘即到香港大學站　享名校網優勢　低層兩房叫價790萬

股樓投資 20:37 2023/03/24

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中西區有名校網優勢，吸引不少家長客。今次利嘉閣地產介紹的屋苑為珍珠閣，正正位處堅尼地城卑路乍街，擁有名校網優勢。屋苑最大賣點是交通便利，步行3行鐘到達港鐵香港大學站。 

放盤單位為珍珠閣B座中層7室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價790萬元（最後更新日期2023年3月24日）。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。 

    點擊圖片放大
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放盤單位 堅尼地城珍珠閣B座低層7室（物業編號：BK77917926）
實用面積 435平方呎
間隔 2房、1廳、1廁
叫價 790萬元（最後更新日期2023年3月24日）
賣點

開揚山景，環境清幽寧靜。

企理裝修，單位間隔四正實用。

社區發展成熟，生活配套齊全。

交通便利，步行3行鐘到達港鐵香港大學站。

附近有公園、泳池及商場。

中西區11名校網。

同場加映【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/40s5beG

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

珍珠閣 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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