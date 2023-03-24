【帶你睇盤】步行數分鐘即到香港大學站　享名校網優勢　低層兩房叫價790萬

中西區有名校網優勢，吸引不少家長客。今次利嘉閣地產介紹的屋苑為珍珠閣，正正位處堅尼地城卑路乍街，擁有名校網優勢。屋苑最大賣點是交通便利，步行3行鐘到達港鐵香港大學站。

放盤單位為珍珠閣B座中層7室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價790萬元（最後更新日期2023年3月24日）。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

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放盤單位 堅尼地城珍珠閣B座低層7室（物業編號：BK77917926） 實用面積 435平方呎 間隔 2房、1廳、1廁 叫價 790萬元（最後更新日期2023年3月24日） 賣點 開揚山景，環境清幽寧靜。 企理裝修，單位間隔四正實用。 社區發展成熟，生活配套齊全。 交通便利，步行3行鐘到達港鐵香港大學站。 附近有公園、泳池及商場。 中西區11名校網。

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