【帶你睇盤】步行數分鐘即到香港大學站　享名校網優勢　低層兩房叫價790萬

上一篇文章
香港寬頻電子產品購物網站Shoppy登場 3.27日起一連6日推激抵優惠
中西區有名校網優勢，吸引不少家長客。今次利嘉閣地產介紹的屋苑為珍珠閣，正正位處堅尼地城卑路乍街，擁有名校網優勢。屋苑最大賣點是交通便利，步行3行鐘到達港鐵香港大學站。
放盤單位為珍珠閣B座中層7室，實用面積435平方呎，兩房間隔，現叫價790萬元（最後更新日期2023年3月24日）。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。
|放盤單位
|堅尼地城珍珠閣B座低層7室（物業編號：BK77917926）
|實用面積
|435平方呎
|間隔
|2房、1廳、1廁
|叫價
|790萬元（最後更新日期2023年3月24日）
|賣點
|
開揚山景，環境清幽寧靜。
企理裝修，單位間隔四正實用。
社區發展成熟，生活配套齊全。
交通便利，步行3行鐘到達港鐵香港大學站。
附近有公園、泳池及商場。
中西區11名校網。
同場加映【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映 【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢