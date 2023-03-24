▲ 【業績｜內銀股】招行股息1.738人幣 多派14%

招行 （03968） 公布去年業績，純利1380.12億元（人民幣，下同），按年增長15.1%，營業總收入3422.15億元，全年股息1.738元，按年增14.2%，現價股息率5厘。

招行去年淨利息收入2182.35億元，按年增7%，淨手續費及佣金收入按年持平，為942.75億元，其他淨收入297.05億元，增長2.4%。

此外，信用減值損失567.51億元，按年減少14%。

招行董事長繆建民指，在質的有效提升方面，歸屬於普通股股東的平均淨資產收益率（ROAE）持續提升至17.06%的高位，不良貸款率保持在1%以下，撥備覆蓋率450.79%，風險抵補能力強健；在量的合理增長方面，總資產突破10萬億元，管理零售客戶總資產（AUM）餘額突破12萬億元，存款增量突破萬億元，零售客群增至1.84億戶，公司客群252.61萬戶，客群基礎進一步夯實。

他指出，招行啟動科技金融服務體系，在分行試點科技金融支行，為科創企業提供專業服務，科技企業貸款餘額近3000億元，增幅45%。

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記者：譚志偉