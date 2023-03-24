【AAPL】蘋果CEO庫克驚喜現身北京Apple store　獲「果粉」包圍爭相握手合照（附圖）

蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）三年多來再造訪中國，內媒指，庫克於周五（24日）下午突然現身於北水京三里屯的蘋果零售店。從微博的相片及影片顯示，庫克進店時獲客人及「果粉」熱烈歡迎，不少「果粉」爭相與庫克合照或握手，而庫克亦一直保持笑容。

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據內媒指，庫克此行是為了參與當晚舉行的「Today at Apple創想營」公益項目結營活動。

庫克亦有與內地女歌手黃齡相照，並在微博發貼文：「很高興在Apple三里屯零售店見到了我們超棒的顧客和團隊。感謝黃齡的精彩表演。祝你在接下來的巡演中一切順利。」

庫克早前透露，預計3月底會到訪內地，計畫參加3月底在北京舉行的中國發展高層論壇，庫克過去擔任過該論壇的外方聯席主席。

據指，庫克對上一次到訪中國是在在2019年10月。

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編輯：袁諾曦