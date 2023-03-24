原業主放盤半年多累減價兩成求售　綠表客390萬買廣明苑三房

將軍澳居二市場成交持續暢旺，當中廣明苑錄得綠表客入市，業主放盤約半年大幅減價20%成交，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良表示，一名綠表買家以390萬元購入，將軍澳廣明苑（E座）廣盈閣低層10室，實用面積601平方呎，三房大廳開則單位望園景裝修企理。較業主於去年八月放盤叫價518萬元，累減128萬元，減幅達24%，折合實用面積呎價為6,489元。原業主於1998年4月以約109萬元購入物業至今，持貨25年升值281萬元，期間升幅達2.5倍以上。

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