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【騰訊派美團】騰訊正式按「10送1」實物分派美團　散戶最快今日到手、每手相當於收息1400元

股市 19:35 2023/03/24

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【騰訊派美團】騰訊正式按「10送1」實物分派美團　散戶最快今日到手、每手相當於收息1400元

騰訊 （00700） 去年決定按每10股騰訊獲發1股美團 （03690） B類普通股的基準，分派約9.58億股美團的特別中期股息。騰訊最新宣布，已在周五（24日）向合資格股東派發美團股票，意味合資格騰訊股東以至散戶，現時已經可以透過經紀、券商App查看獲派美團股份。

合資格的騰訊「一手黨」可獲派10股美團，以美團周五收報140.2元推算，每手相當於收息1402元。

騰訊指，部分選擇實物郵寄的股東要留意，基於郵寄服務有可能受阻，實際收到股票的時間或會出現延誤。

騰訊提醒，經中央結算系統參與者，持有騰訊股份的投資者可透過各自的股票經紀或託管商等收取美團股份，如有疑問，可以徵詢彼等各自之股票經紀或其他專業顧問的意見。

相關文章：

【騰訊派美團】騰訊南非大股東Naspers：收到美團股份後將出售　

【騰訊派美團】騰訊兩類股東只能收取現金、金額如何計算？　北水有無份獲派美團實物？

編輯：李哲毅

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 港股
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