【假日好去處】九巴3月26日請市民搭96R遊西貢 持續改裝太陽能雙層巴士 推綠色運輸

九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）致力拓展環保車隊，近年自行研發於巴士車頂安裝太陽能裝置，有效減低耗油量，並持續為現役巴士安裝，以及將太陽能裝置列為新購置巴士的標準裝置，為香港實現碳中和作出貢獻。九巴訂下目標，今年內增至 2,000 部巴士，即一半車隊配備太陽能裝置。為分享「太陽能巴士」減碳節能的成果，九巴特意設計主題巴士，於本周日（3月26日）舉辦免費乘車日，讓乘客到郊外感受綠色大自然。



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為推廣減碳太陽能巴士，九巴於 3 月 26 日舉辦行駛路線 96R 的指定主題巴士免費乘車日，全港市民當日可無限次免費乘搭行走路線 96R [鑽石山站 ⇌ 黃石碼頭] 的太陽能主題巴士（車牌號碼：VG6020）。該路線由鑽石山出發，途經彩虹、牛池灣，市民可於活動當日，乘搭上述指定巴士後毋須繳付車資，暢遊有「香港後花園」之稱的西貢。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。

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96R 是假日郊遊路線，途經西貢多條行山徑的入口，包括由西貢北潭凹起步，經土瓜坪往黃石碼頭的初步路線；或走上主要為林蔭山徑的北潭涌家樂徑，順道參觀上窰民俗文物館及灰窰古蹟。西貢北潭涌及黃石碼頭等都設燒烤場，市民可享家庭樂或親友會，一同在春風下燒烤。



市民也可到西貢碼頭乘坐街渡到鹽田梓一日遊，到訪香港碩果僅存的產鹽田地。若想更悠閒度過周末，可在西貢市中心一日遊，到咖啡店度過悠閒下午，再沿充滿漁港風味的西貢碼頭海旁漫步和看日落，假日碼頭處還會有漁家在此販賣海鮮，晚上可到「海鮮街」的海鮮酒家嚐鮮。

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九巴副車務總監（巴士維修及工程）黃健輝表示：「九巴舉辦免費乘車日，希望讓市民更了解我們自行研發的太陽能巴士，並分享九巴應用創新科技減碳節能的成果。」九巴工程師團隊早於 6 年前開始自行研發太陽能裝置，經不斷測試和改進，現已發展成第三代太陽能薄膜，為現役車隊加裝。此外，九巴與巴士生產商溝通及研究，落實太陽能巴士的安裝及設計，已成為新購置巴士的基本裝置。九巴目標今年內增至 2,000 部巴士，即大約一半車隊配備太陽能裝置。

九巴爭取於 2040 年全線車隊採用新能源巴士，與此同時積極減低車隊營運的碳排放。九巴自行研發備有太陽能裝置的雙層巴士，當巴士停車熄匙，車廂溫度超過攝氏 35 度時，以太陽能供電驅動通風系統，有效將車廂溫度降低攝氏 8 至10 度，系統亦會供電予車廂冷氣系統的風扇及乘客設施，每部巴士每日節省耗油量5至8%，相等於每年每部巴士減少約6噸碳排放。



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九巴另一成功減碳設計為巴士專用並安裝於巴士落車門位置的「環保風閘」，有效保持車廂溫度，減低冷氣系統的耗油量。測試顯示，在車外氣溫為攝氏 32 度的環境下，加裝風閘後，下車門附近的溫度，較沒有安裝風閘的巴士低攝氏4度。

此外，九巴有 30 部純電動單層巴士已經投入服務，為市民提供零排放、寧靜的乘搭體驗。九巴首部純電動雙層巴士亦已運抵，預計今年內有 52 部純電動雙層巴士可投入運作，目標於 2027 年增至 500 輛電動巴士，帶領本港公共運輸業邁向綠色新時代。

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責任編輯：陳詠妍