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【理想汽車2015】理想遭美團王興連環減持套2.37億　港美兩邊同步出貨共260萬股

股市 19:08 2023/03/24

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【理想汽車2015】理想遭美團王興連環減持　港美兩邊同時出貨、勁套2.37億港元

美團 （03690） 創辦人王興近日港、美兩邊齊沽理想汽車 （02015） （美：LI），聯交所披露，作為理想汽車上市前C輪投資者的王興周一至周四（20日至24日）合共減持約260.33萬理想普通股，套現約2.37億元，王興持股量由22.57%降至22.42%，或3.88億股。

王興本周同步沽出理想港股及ADS，他在周一至周三（20日至22日）合共沽出30.16萬份ADS（折合約60.32萬普通股），每份ADS平均作價23.33美元，套現703.63萬美元（約5488.33萬港元）。此外，王興在周二至周四（21日至23日）沽出200萬理想港股，每股平均價91.00元，套現1.82億元。

王興去年3月曾大手沽出理想ADS及港股，涉118.09萬理想普通股，累沽套現1.27億元。

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記者：李哲毅

港股 美股 理想汽車—W（02015） 理想汽車（Li Auto，美：LI）
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