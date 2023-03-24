  • 26°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績速報】美團第四季虧轉盈 經調整淨利8.29億勝預期 新業務經營虧損63.65億 按年收窄32%

股樓投資 19:50 2023/03/24

分享：

分享：

美團（03690）公布，截至去年12月底止第四季，收入601.28億元（人民幣，下同），按年增長21.4%；非國際財務報告準則經調整溢利8.29億元，成功扭虧為盈，前一年度同期虧損39.35億元。期內經營虧損7.3億元，大幅收窄85.4%。

2022全年計，美團收入約2199.55億元，按年增22.8%；列賬虧損66.86億元，按年收窄71.6%；經調整淨利28.27億元，同樣扭虧為盈，2021年蝕155.71億元。

核心本地商業業務方面，第四季收入增長17.4%至435億元，經營溢利增長41%至72億元，經營利潤率提升2.8個百分點至16.6%。全年計，分部收入增長17.6%至1,607.59億元，經營溢利增長56.8%至295億元，經營利潤率提升4.6個百分點至18.4%。

    點擊圖片放大
    +21
    +20

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

新業務方面，第四季收入增長33.4%至167億元，經營虧損收窄32%至64億元，經營虧損率收窄至38.2%。全年計，分部收入增長39.3%至592億元，經營虧損收窄至284億元，經營虧損率收窄至47.9%。

展望2023年，美團表示將繼續實施「零售+科技」的公司戰略，為消費者帶來豐富的 產品和服務選擇，促進本地消費復甦，創造就業機會。在優化即時配送網絡的同時，集團也繼續將產品覆蓋範圍從餐飲品類擴展到非餐飲品類，包括生鮮、生活 必需品及藥品等，並將進一步加強便捷和萬物到家的消費者心智。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
美團－W（03690） 餐飲 港股 零售

上一篇文章

原業主放盤半年多累減價兩成求售　綠表客390萬買廣明苑三房

下一篇文章

【假日好去處】九巴3月26日請市民搭96R遊西貢 持續改裝太陽能雙層巴士 推綠色運輸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款