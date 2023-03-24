【業績速報】美團第四季虧轉盈 經調整淨利8.29億勝預期 新業務經營虧損63.65億 按年收窄32%

美團（03690）公布，截至去年12月底止第四季，收入601.28億元（人民幣，下同），按年增長21.4%；非國際財務報告準則經調整溢利8.29億元，成功扭虧為盈，前一年度同期虧損39.35億元。期內經營虧損7.3億元，大幅收窄85.4%。

2022全年計，美團收入約2199.55億元，按年增22.8%；列賬虧損66.86億元，按年收窄71.6%；經調整淨利28.27億元，同樣扭虧為盈，2021年蝕155.71億元。

核心本地商業業務方面，第四季收入增長17.4%至435億元，經營溢利增長41%至72億元，經營利潤率提升2.8個百分點至16.6%。全年計，分部收入增長17.6%至1,607.59億元，經營溢利增長56.8%至295億元，經營利潤率提升4.6個百分點至18.4%。

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新業務方面，第四季收入增長33.4%至167億元，經營虧損收窄32%至64億元，經營虧損率收窄至38.2%。全年計，分部收入增長39.3%至592億元，經營虧損收窄至284億元，經營虧損率收窄至47.9%。

展望2023年，美團表示將繼續實施「零售+科技」的公司戰略，為消費者帶來豐富的 產品和服務選擇，促進本地消費復甦，創造就業機會。在優化即時配送網絡的同時，集團也繼續將產品覆蓋範圍從餐飲品類擴展到非餐飲品類，包括生鮮、生活 必需品及藥品等，並將進一步加強便捷和萬物到家的消費者心智。

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記者：李兆明