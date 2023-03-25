  • 26°C
香港時間 : 2023325日 (週六) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】給49歲的我 學習斷、捨、離完成人生劇本

名人薈萃 10:00 2023/03/25

分享：

分享：

執筆之時，正正是自己49歲的生辰，也是「4」字頭最後一年的生日，忽發奇想，想寫一篇「給49歲的我」以作一個自我的見證。「人生有幾多個十年？」，所以我常問自己，在有限的幾個十年裡，我究竟還可以做些什麼，令自己兩腳一伸時也能感到不枉此生呢？回想起兒時，自己生活在一個小康之家，算是在溫室長大，所以年少時過著「人過我過」的生活。大學畢業後，又如一般年青人努力工作賺錢，希望人生到三十開外可以有齊「四仔」(樓仔、老婆仔、車仔、仔仔) 。自己不算是很叻的人，但感恩自己得到上天眷顧，40歲前已完成這目標，然而，直到今日我在問自己，人生就是只得這樣？

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

相信不少人都有一種思維，就是要指定30歲做什麼、40歲要完成什麼、50歲達到什麼。但這些既有目標，有時反而限制了一個人對人生其他事物的探索，限制了自己的「可能性」。我一直相信，人生在世是一場學習，每人都有自己的人生課題，每階段會面對不同的測驗、考試，去了解自己的能力可以去到那裡，而這個成績表，總可在人生重要時刻，幫你自己或身邊的人去排難解困。因此，縱然今天是49了，我仍有一顆什麼都想玩、什麼都想試、什麼都想學、什麼都想探索的初心，因為人只有這樣，才不會自我限制，固步自封，活出不同的可能性。

不知大家有沒有試過，就是曾經許下「毒誓」：  「我這一世都不會做這樣、那個！」，殊不知陰差陽錯下，上天總要你面對及嘗試你最不想接觸的人和事。假如你信有天意，這種安排就是要你經歷這歷練，從而擴闊你的人生維度，修煉你人生要修的課題，當經歷這一切後，那怕結果是傷痕累累，但人會跳到令一台階。事實上，我小時立志不做的東西，過去時間幾近做齊，所以的我的人生不算平坦，但回想就是慶幸遇過這些障礙，再加上在算命旅途上遇上不同的故事，更加豐富了我的人生劇本。然而，如何將這些資源轉化為人生下半場楔子，是我今日要思考的課題了。

回望過去的49年，感恩上天賜我愛錫我的家人、朋友；有解決問題的睿智及能力；有大大少少人生的磨練，成就今日不賴的我。問題是，人無遠慮，必有近憂，心理的擔子委實不輕，所以我跟很多朋友一樣，會處於身不由己的狀態，而忽略了自己內心的聲音。近日我有追大台的追夢的音樂節目，後生一輩的朋友會笑他們一把年紀還要拋頭露面。然而，在大勢鼓吹「躺平」的風氣下，一群中年人仍有團火去追夢，這種志氣已是值得支持及鼓勵。做人的包袱真的不輕，所以現階段也學習了斷、捨、離，希望將一些不必要的包袱卸下，再次輕身上路，完成還不完成的人生劇本。

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色  債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】 冥王星換座 引動新一場的變革
2023/03/18
【玄人‧峰語@iM網欄】 冥王星換座 引動新一場的變革
【玄人‧峰語@iM網欄】別鑽牛角尖 點解你要問點解?
2023/03/11
【玄人‧峰語@iM網欄】別鑽牛角尖 點解你要問點解?
【玄人‧峰語@iM網欄】玄學係咁解 補充科學的盲點
2023/03/04
【玄人‧峰語@iM網欄】玄學係咁解 補充科學的盲點
【玄人‧峰語@iM網欄】行運當頭 還須睇你是否做啱事
2023/02/25
【玄人‧峰語@iM網欄】行運當頭 還須睇你是否做啱事
【玄人‧峰語@iM網欄】從不犯錯最終會鑄成大錯
2023/02/18
【玄人‧峰語@iM網欄】從不犯錯最終會鑄成大錯
職場文化 畢業 風水 媒體

下一篇文章

【餓「新」嘗啖＠iM網】 百年醃製傳承 烤出惹味燒肉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【iM人物專訪】海外婚攝公司轉型家庭相 疫下收入更勝疫前
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款