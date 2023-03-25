【玄人‧峰語@iM網欄】給49歲的我 學習斷、捨、離完成人生劇本

執筆之時，正正是自己49歲的生辰，也是「4」字頭最後一年的生日，忽發奇想，想寫一篇「給49歲的我」以作一個自我的見證。「人生有幾多個十年？」，所以我常問自己，在有限的幾個十年裡，我究竟還可以做些什麼，令自己兩腳一伸時也能感到不枉此生呢？回想起兒時，自己生活在一個小康之家，算是在溫室長大，所以年少時過著「人過我過」的生活。大學畢業後，又如一般年青人努力工作賺錢，希望人生到三十開外可以有齊「四仔」(樓仔、老婆仔、車仔、仔仔) 。自己不算是很叻的人，但感恩自己得到上天眷顧，40歲前已完成這目標，然而，直到今日我在問自己，人生就是只得這樣？

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相信不少人都有一種思維，就是要指定30歲做什麼、40歲要完成什麼、50歲達到什麼。但這些既有目標，有時反而限制了一個人對人生其他事物的探索，限制了自己的「可能性」。我一直相信，人生在世是一場學習，每人都有自己的人生課題，每階段會面對不同的測驗、考試，去了解自己的能力可以去到那裡，而這個成績表，總可在人生重要時刻，幫你自己或身邊的人去排難解困。因此，縱然今天是49了，我仍有一顆什麼都想玩、什麼都想試、什麼都想學、什麼都想探索的初心，因為人只有這樣，才不會自我限制，固步自封，活出不同的可能性。

不知大家有沒有試過，就是曾經許下「毒誓」： 「我這一世都不會做這樣、那個！」，殊不知陰差陽錯下，上天總要你面對及嘗試你最不想接觸的人和事。假如你信有天意，這種安排就是要你經歷這歷練，從而擴闊你的人生維度，修煉你人生要修的課題，當經歷這一切後，那怕結果是傷痕累累，但人會跳到令一台階。事實上，我小時立志不做的東西，過去時間幾近做齊，所以的我的人生不算平坦，但回想就是慶幸遇過這些障礙，再加上在算命旅途上遇上不同的故事，更加豐富了我的人生劇本。然而，如何將這些資源轉化為人生下半場楔子，是我今日要思考的課題了。

回望過去的49年，感恩上天賜我愛錫我的家人、朋友；有解決問題的睿智及能力；有大大少少人生的磨練，成就今日不賴的我。問題是，人無遠慮，必有近憂，心理的擔子委實不輕，所以我跟很多朋友一樣，會處於身不由己的狀態，而忽略了自己內心的聲音。近日我有追大台的追夢的音樂節目，後生一輩的朋友會笑他們一把年紀還要拋頭露面。然而，在大勢鼓吹「躺平」的風氣下，一群中年人仍有團火去追夢，這種志氣已是值得支持及鼓勵。做人的包袱真的不輕，所以現階段也學習了斷、捨、離，希望將一些不必要的包袱卸下，再次輕身上路，完成還不完成的人生劇本。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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