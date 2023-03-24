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【美團業績】美團創辦人王慧文退休兩年後調任非執董　4月底前放棄10倍投票權A類股、悉數換普通B股

股市 18:24 2023/03/24

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【美團業績】美團創辦人王慧文退休兩年後調任非執董　宣布放棄10倍投票權A類股、4月底悉數換普通B股

同股不同權WVR公司美團 （03690） 聯合創辦人王慧文繼2020年12月退任高級副總裁後，淡出美團管理層，但仍留任董事會成員。美團周五（24日）宣布，王慧文將由執行董事調任為非執行董事，並由周六（25日）起生效。

調任後王慧文將放棄他超級投票權，逐步將擁10票投票權的特權股（A類股份），轉換為B類普通股，預計4月底前完成，完成前王慧文不會行使超級投票權。

現時王慧文擁3640萬A股及1854.40萬B股，持股佔比為0.89%，投票權約3.2%。

王慧文被視為美團「二號人物」，與首席執行官王興為同學兼室友。二人與穆榮均在2011年創辦美團前身美團網。王慧文在2020年美團成立10周年之際宣布退出日常管理事務，但繼續履行董事。

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記者：李哲毅

美團－W（03690） 同股不同權 A股 B股 港股
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