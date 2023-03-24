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【銀行危機】瑞信風暴蔓延　亞太地區銀行AT1債同樣有全額減記條款

宏觀解讀 18:22 2023/03/24

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瑞信高風險債券—AT1債券（亦可稱為「可可債」）淪為「廢紙」，令市場憂慮相關債券會造成下一浪金融危機。有研究公司發表報告，指亞太地區銀行的AT1債券，也包含瑞士當局據以全額減記瑞信相關債務的相同條款，或使投資者對AT1債券信心持續下跌。

研究公司CreditSights報告稱，亞太地區銀行AT1票據的現有條款和條件「允許監管機構決定由這些工具承擔損失，類似於瑞士FINMA決定由瑞信AT1債券承擔損失一樣。該研究公司亞太研究聯席主管Pramod Shenoi預計，官員只會在銀行缺乏資金時才會援引該條款。

Shenoi指，由於監管機構不確定他們可能面臨的情況類型，因此在無法繼續經營（Point of Non-Viability）條款的用字上通常刻意含糊不清，但重點主要放在資本支持而不是流動性支持上。

在瑞銀承諾配合政府收購瑞信時，瑞士監管機構決定，由瑞信AT1債券持有人承擔損失，觸發市場熱議，全球相關債券亦遭到拋售。 

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：葉志偉

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