【零食股】 內地「辣條一哥」衛龍進軍東南亞市場 去年海外收入按年增2.3倍

內地零食品牌衛龍（09985）公布2022年止年度業績，收入46.3億元（人民幣，下同），按年下降3.5%；股東應佔溢利為1.5億元，按年下跌81.7%；經調整淨利潤9.1億元，按年則升0.6%。毛利率按年升4.9個百分點，至42.3%。每股盈利7分。派末期股息每股12分，特別股息每股12分，合共24分。

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衛龍去年海外市場的收入按年增長2.3倍，至6,547.4萬元。公司執行董事、首席財務官兼高級副總裁彭宏志表示，近年積極拓展海外市場，並於上月設立了海外業務中心，相信有很大發展機會及成長空間，但首階段仍集中在東南亞市場，包括香港、台灣、新加坡及印尼等地，因消費者口味與內地相類。

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至於成本方面，公司首席執行官孫亦農指，目前原材料壓力有限，今年原材料價格已明顯回落，以辣條為例，主要原材料為麵粉等大眾商品，國家有政策調控相關價格，同時公司加速機械化生產，以減省生產及物流成本和時間。展望未來，他指出，隨着疫情防控放寬，消費者信心回升，消費市場可持續回暖，而集團將繼續加強品牌建設，整合營銷資源。

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記者：郭秀慧