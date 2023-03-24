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【大行點睇】時富：李寧業績稍遜 但策略正確 予目標價66元 宜趁低吸納

股樓投資 18:43 2023/03/24

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早前李寧（02331）公業績後，股價一度跌至53.6元，時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指，李寧去年業績雖略遜預期，但集團「建南穩北」及「單品牌、多品類、多渠道」的經營策略正確，現時估值低於同業，給予目標價66元，建議投資者可趁低吸納。

報告指出，李寧2022年銷售額按年增加14%到258億元（人民幣，下同），較市場預期低3%；淨利潤方面，雖然增加1%至40億元，但仍比市場預期低9%。雖然公司2022年整體表現比預期差，但鞋類系列則有顯著增長，其銷售額甚至超過疫情前水平，然而服飾系列則錄得輕微下跌現象。

公司在中國南方市場經營有穩步上揚趨勢，佔整體收入的半壁江山，上升至52%，較四年前的35%有明顯增長。根據管理層於上星期業績發布會上說明，公司藉著中國政府推廣戶外活動和提倡刺激內地消費等措施，在香港成立第一間旗艦店，利用「單品牌、多品類、多渠道」的經營策略來吸引不同運動喜好的顧客。

延伸閱讀：【第2季部署】中金續看好高息國企股  另推薦其中20股【見下頁

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溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

同時，公司亦會加強提升在電競遊戲市場上的知名度，並與騰訊（00700）旗下之英雄聯盟職業聯賽達成戰略夥伴協議，希望能夠從多角度接觸更廣闊的年青人市場。其中最值得投資者關注的，應是管理層強調的多渠道業務發展戰略，成立綫上和綫下部門與客戶達致良好溝通。

黃偉棠表示，雖然李寧在現金轉換周期系數(Cash Conversion Cycle)上有輕微延緩現象，但這是因為公司為了增強供應商在疫情期間的信心，而縮短其付款時間。從長遠經營策略上來看，這未嘗是不好的。

另一方面，公司在疫情期間和之後季度中的營運比率都維持頗高水平，毛利率徘徊49%左右，而淨利率則維持在16%的水平上，相對其他國際級大品牌，如Nike (12%) 或Adidas (10%)，公司的營運效率顯然是有過之而無不及。

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而李寧的特點，除了是未來能維持高質量增長外，其所帶來的現金流亦非常吸引。公司每年自由現金流約12%，即約32億元，而預測未來仍有可觀增長。相反，上述兩家外國企業則只能維持單位數的程度，徘徊在3%至5%的區間中。如果用自由現金流（Free Cash Flow）和目前市值相比，其估值也相對便宜(李寧約在28倍，Nike則達到40倍以上)。

綜合以上幾點，投資者可以用目前價格作長遠投資。對於短線投資者而言，則可參考李寧與恒指百份比差價走勢作買賣決定。因為從技術性角度來看，百份比價格差異通常遠超過恒指的波動。

而自從2月份開始，價格差異開始逐步收窄，上星期業績公佈後遠到達負值，在技術分析結論上看，也可以為投資者提供一個短線的投資機會。根據基本和技術分析，李寧的目標價暫定於66港元，建議投資者可把握近期市場波動機會，趁低吸納。

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記者：李兆明

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