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Taylor Swift北美巡迴繼續做慈善 每站向食物銀行捐款

環球社會熱點 08:05 2023/03/25

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美國樂壇天后Taylor Swift北美巡迴演唱會已經開始，總部位於內華達州（Nevada）一間食物銀行近日確認，她向機構慷慨捐贈。據報是次並非Taylor Swift首次向食物銀行捐贈，她此前到其他地方開演唱會時，亦有向當地食物銀行捐贈。

馬斯克讚Taylor Swift一樣嘢出事 歌迷怒斥：離佢遠啲 【下一頁】

食物銀行Three Square周三（22日）在社交平台上配以Taylor Swift的藝術肖像發文表示，非常感激對方慷慨捐贈。組織在帖文中標記Taylor Swift，指她向組織的捐獻，足以提供數千份膳食，感謝對方支持組織和當地社區。

    點擊圖片放大
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Taylor Swift於當地時間周五（24日）和周六（25日），在拉斯維加斯表演。Taylor Swift巡演上周在亞利桑那州（Arizona）格蘭岱爾（Glendale）開幕，是她4年以來首場演唱會。Taylor Swift近期亦向當地的食物銀行Arizona Food Bank Network捐贈物資。

Taylor Swift愛貓身價逾7.5億 全球寵物富豪榜僅排第3 【下一頁】

Arizona Food Bank Network副總裁Terri Shoemaker受訪透露，機構一開始接到自稱是Taylor Swift旗下的工作人員電話時感到十分懷疑，畢竟情況罕見。但最終證明來電屬實，令人感到十分高興。

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責任編輯：李俊儀

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