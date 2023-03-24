【MPF】 冠軍MPF基金 首季勁彈12%

▲ 首季MPF升1.8%，人均賺4200元。

近期突爆矽谷銀行及瑞信爆煲的黑天鵝事件，令環球股債勁玩過山車，打工仔也無辜受波及，因今年初成員的強積金（MPF）戶口，高峰時曾人均賺逾萬元，可惜血汗錢現已縮水逾七成。據晨星的最新統計，截至本周三（3月22日）為止，首季MPF只微升1.84%；尚幸仍有個別基金跑贏大市，爆升12%。

●歐美銀行黑天鵝事件 累人均進帳蒸發逾9,800元

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款近23萬元；再以年初至今MPF整體回報不足2%，帶挈上班族合共增值逾193億元；人均賺逾4,200元，較年初賺少一大截。

今年1月MPF呈史上最勁的開門紅，急升逾6%，本來人均賺逾1.4萬元；詎料2月份已轉蝕，GUM指跌4%；而晨星的最新數據顯示，3月只險升0.08%。拉勻計，累供款帳戶平均蒸發逾9,800元，或縮水七成，負財富效應遠超財政司司長陳茂波向市民派錢5,000元。

幸而，晨星檢視23類資產，首3個月大部分MPF暫仍獲正回報，當中的大贏家是歐洲股票，勁彈7.9%；緊接其後是美股基金，上揚4.8%；環球股票亦錄得近4.5%升幅，打入3甲列。

反觀唯一下跌的，是最多成員捧場的港股基金，首季呈負回報2.2%，慘變包尾大幡；第2大輸家是中國及大中華股票，只微升0.07%，跑輸中位數的2%升幅。

●花旗看好港股 料年底重上25000關 逾2成潛在升幅

不過，大行仍看好港股，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，恒指上半年目標預測為24000點，年底目標為25000點；由此推斷，較現水位有逾兩成的潛在升幅。

專家料首季MPF或有驚無險，相信仍有微利，畢竟美國聯儲局主席鮑威爾剛放鴿，令全球股市止跌喘穩，恒指也重上兩萬點。

●首季歐洲股票一騎絕塵 冠軍基金勁升12%

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以一眾歐洲股票最標青。冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，狂飈12%；其次是宏利（00945）旗下北美股票，升11%；雲鋒金融（00376）擁有的萬全歐洲股票、以及中國人壽樂休閒計劃環球股票皆上揚10%，滙豐（HSBC）智選計劃歐洲股票也升8%而躋身5強。

相反，表現最差是獨市供應的宏利康健護理基金，今年跌近5%；東亞（00023）集成信託計劃港股基金及景順中港股票齊跌約4%。

業界忠告後市仍波動，供款人的自保招，乃嚴守股債均衡布局，冀分散風險。

●專家教路 臨近退休或保守族 可考慮軟性保證基金

MPF專家、保險顧問Ben.Excellence顧問公司董事鍾建強認為，對於年輕一族、或投資承受風險能力較高的成員，可考慮把每月供款投向包括中港市場的亞洲股票基金。針對臨近退休者、又或保守族，宜揀軟性保證基金（意即附帶條件較寬鬆的產品、仍獲回報保證），但一定要清楚明白當中的保證條款。

鍾建強又提醒後市潛藏不少暗湧，例如︰環球利率走向、以致歐美等金融系統風險的後遺症；再者，地緣政治方面，除了俄烏戰事外，也要慎防台海政局的變數。

順帶一提，如以積金評级指2月份人均帳戶約22.94萬元；再以晨星統計3月份MPF暫險升0.08%，意味單以本月計，在職者平均只賺183元。而今年的逆市奇葩、歐洲股票，3月已倒跌1.2%，專家警告押注單一產品的風險。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯 ︰李勝君



