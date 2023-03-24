  • 26°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】 冠軍MPF基金 首季勁彈12%

18:04 2023/03/24

分享：

分享：

首季MPF升1.8%，人均賺4200元。

近期突爆矽谷銀行及瑞信爆煲的黑天鵝事件，令環球股債勁玩過山車，打工仔也無辜受波及，因今年初成員的強積金（MPF）戶口，高峰時曾人均賺逾萬元，可惜血汗錢現已縮水逾七成。據晨星的最新統計，截至本周三（3月22日）為止，首季MPF只微升1.84%；尚幸仍有個別基金跑贏大市，爆升12%。

●歐美銀行黑天鵝事件 累人均進帳蒸發逾9,800元

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款近23萬元；再以年初至今MPF整體回報不足2%，帶挈上班族合共增值逾193億元；人均賺逾4,200元，較年初賺少一大截。

今年1月MPF呈史上最勁的開門紅，急升逾6%，本來人均賺逾1.4萬元；詎料2月份已轉蝕，GUM指跌4%；而晨星的最新數據顯示，3月只險升0.08%。拉勻計，累供款帳戶平均蒸發逾9,800元，或縮水七成，負財富效應遠超財政司司長陳茂波向市民派錢5,000元。

幸而，晨星檢視23類資產，首3個月大部分MPF暫仍獲正回報，當中的大贏家是歐洲股票，勁彈7.9%；緊接其後是美股基金，上揚4.8%；環球股票亦錄得近4.5%升幅，打入3甲列。

反觀唯一下跌的，是最多成員捧場的港股基金，首季呈負回報2.2%，慘變包尾大幡；第2大輸家是中國及大中華股票，只微升0.07%，跑輸中位數的2%升幅。

●花旗看好港股 料年底重上25000關  逾2成潛在升幅

不過，大行仍看好港股，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，恒指上半年目標預測為24000點，年底目標為25000點；由此推斷，較現水位有逾兩成的潛在升幅。

專家料首季MPF或有驚無險，相信仍有微利，畢竟美國聯儲局主席鮑威爾剛放鴿，令全球股市止跌喘穩，恒指也重上兩萬點。

●首季歐洲股票一騎絕塵  冠軍基金勁升12%

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以一眾歐洲股票最標青。冠軍基金是宏利環球精選計劃歐洲股票，狂飈12%；其次是宏利（00945）旗下北美股票，升11%；雲鋒金融（00376）擁有的萬全歐洲股票、以及中國人壽樂休閒計劃環球股票皆上揚10%，滙豐（HSBC）智選計劃歐洲股票也升8%而躋身5強。

相反，表現最差是獨市供應的宏利康健護理基金，今年跌近5%；東亞（00023）集成信託計劃港股基金及景順中港股票齊跌約4%。

業界忠告後市仍波動，供款人的自保招，乃嚴守股債均衡布局，冀分散風險。

●專家教路 臨近退休或保守族 可考慮軟性保證基金

MPF專家、保險顧問Ben.Excellence顧問公司董事鍾建強認為，對於年輕一族、或投資承受風險能力較高的成員，可考慮把每月供款投向包括中港市場的亞洲股票基金。針對臨近退休者、又或保守族，宜揀軟性保證基金（意即附帶條件較寬鬆的產品、仍獲回報保證），但一定要清楚明白當中的保證條款。

鍾建強又提醒後市潛藏不少暗湧，例如︰環球利率走向、以致歐美等金融系統風險的後遺症；再者，地緣政治方面，除了俄烏戰事外，也要慎防台海政局的變數。

順帶一提，如以積金評级指2月份人均帳戶約22.94萬元；再以晨星統計3月份MPF暫險升0.08%，意味單以本月計，在職者平均只賺183元。而今年的逆市奇葩、歐洲股票，3月已倒跌1.2%，專家警告押注單一產品的風險。

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

相關文章：【MPF】 首季MPF暫微升1% 打工仔人均賺2553元

【MPF】強積金2月表現挫逾4% 供應商平均開支比率微升

【MPF】GUM：2月強積金人均蝕10,782元　股票基金負回報6.5%

【MPF】積金評級：2月強積金虧損4.4%　打工仔平均帳戶結餘蒸發9400元

【MPF】5大MPF供應商高踞72%市佔率 邊間成大贏家？

【移民潮？】積金局：去年共3.17萬宗「永久離港」為由提取MPF　第四季按年少19%

 

 

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯 ︰李勝君


 

東亞銀行（00023） 宏利金融－S（00945） 鮑威爾 潛在升幅 花旗銀行 港股 基金 歐洲股 強積金 雲鋒金融（00376）

下一篇文章

【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【金價走勢】專家料金價挑戰2200美元新高 受惠儲局放鴿刺激
【金價走勢】專家料金價挑戰2200美元新高 受惠儲局放鴿刺激
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【美元定存】1年美元定存息最高4.8厘 美息快見頂港銀紛劈息
【美元定存】1年美元定存息最高4.8厘 美息快見頂港銀紛劈息
【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
【港元定存】港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款