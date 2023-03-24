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CCL終止四連升微跌　料指數短期反覆向上

股樓投資 18:52 2023/03/24

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中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，反映二手樓價走勢中原城市領先指數CCL最新報166.50點，按周跌0.19%，終止4周連升。近日歐美爆發銀行危機，美國加息0.25厘，港息維持不變，預期加息周期快將見頂等，好壞消息交錯，對香港樓市的影響將於4月份公佈的CCL才開始陸續浮現。相信短期樓價將由連升轉為反覆向上，CCL上升趨勢未變，但升幅可能減慢。

近期事件令樓價短暫升勢受阻，預料將推遲CCL目標170點延至復活節長假後達到，現時相差3.50點或2.10%。以升市13周計，CCL由156.37點低位累升6.48%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.33點，創21周新高，按周升0.23%，連升2周共1.36%。CCL(中小型單位)報165.80點，創21周新高，按周升0.20%，連升5周共4.32%。CCL Mass及CCL(中小型單位)持續上升，但升幅明顯收窄，預料將進入反覆上升階段。

CCL(大型單位)報170.05點，按周跌1.97%，結束4周連升。指數上周急升今周急跌，顯示美國議息前豪宅樓價波動較大。

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。九龍CCL_Mass報162.03點，創23周新高，按周升0.73%，連升2周共1.09%。新界西CCL_Mass報153.55點，創18周新高，按周升0.24%，連升3周共2.22%。港島CCL_Mass報169.89點，按周跌0.16%。新界東CCL_Mass報179.37點，按周跌0.16%，連升7周後回軟。

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撰文 : 黃卓賢

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