【職位招聘】海洋公園水上樂園招聘逾100人涉多個部門　成功受聘6個月可獲得6,000元迎新獎勵

▲ 【職位招聘】海洋公園水上樂園招聘逾100人涉多個部門 為水上設施營運部員工提供水上安全訓練及證書

海洋公園水上樂園招聘逾100個全職空缺，包括水上設施營運、遊客服務、救護和一般服務等多個職位。水上樂園會為水上設施營運部員工提供一系列水上安全訓練，成功完成由領導全球的國際水上安全機構Ellis & Associates所設計的營運訓練課程後，便可考取國際認可證書，即使從未接受過救生員訓練亦可申請。

水上樂園零售團隊亦招聘新力軍，成功入職後，可與來自世界各地的訪客互動，而餐飲團隊亦正招聘對飲食業有興趣的人才加入。

3月29日親臨海洋公園水上樂園招聘日

另外，海洋公園推新員工獎勵計劃，適用於新聘用的長工或合約期為一年或以上之水上樂園和海洋公園員工。只要從未受聘於公園的長期全職職位，並於新受聘的長期全職職位成功連續服務滿六個月，便可獲得6,000元迎新獎勵（成功獲錄取長期全職職位之求職者，會收到有關計劃資格準則的相關指引）。

有意加入海洋公園人士，可於3月29日親臨海洋公園水上樂園招聘日，無需預約可參加即場面試及水上設施營運專員水試（請自備泳裝和泳鏡）。除了參觀不同設施，更可跟團隊互相交流，認識各個職位的角色和職責。

日期 時間 地點 逢周四 上午10時至中午12時；下午2時至4時 海洋公園人力資源部

香港仔黃竹坑道180號

（港鐵海洋公園站B出口） 3月29日 下午1時至5時 海洋公園水上樂園

香港仔海洋徑33號

（可於港鐵海洋公園站B出口轉乘穿梭巴士） 3月29日 下午2時至5時 勞工處建造業招聘中心

觀塘觀塘道 388 號創紀之城1期1座 35樓 3507-3512室

（港鐵牛頭角站A出口）

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