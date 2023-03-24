▲ 【證監監管】證監會總結「13號牌」諮詢 集體投資計劃存管人2024年10月起須領牌

證監會就引入第13類受規管活動而建議的法例及守則修訂，發表諮詢總結。該全新「13號牌」旨在規管證監會認可集體投資計劃的存管人，即頂層受託人及保管人。證監會表示，今日就法例修訂刊憲，待立法程序完成後，第13類受規管活動的制度將由2024年10月2日起生效。

證監會於2019年首度諮詢建議就集體投資計劃的存管人設立監管制度，其後於2022年2月作進一步諮詢。證監會指，去年諮詢業界時收到5份來自業界組織、商業機構、市場參與者的意見書。

證監會表示，為協助存管人過渡至新制度，證監會預期會就發牌程序提供具體指引，並於2023年第三季推出適用於第13類受規管活動的電子牌照表格。

證監會行政總裁梁鳳儀女士表示，就公眾集體投資計劃的存管人建立一套監管制度，是證監會一直為發展香港成為國際資產管理中心而展開的重要工作之一，新制度亦將可為零售投資者提供更充分的保障。

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編輯：麥德銘