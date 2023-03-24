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【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息

17:40 2023/03/24

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不少港元超高息於下周五截止。

美國加息近尾聲，難怪季結前罕現劈息浪，全周竟多達7間銀行鬥減港元定期存款息，包括大新（02356）一周兩連減，調低3個月或以上年息，半年期累削0.3厘至3.8厘，1年報3.7厘；集友減中長息，一年期調低0.25厘至3.6厘；招商永隆一周兩連減，當中1年期累減0.25厘至3.5厘；兩年勁減0.3厘至3.3厘。工銀亞洲更全面減息，1年狠削0.5厘至3.5厘；上商減半年及1年期，1年現報3.03厘；星展大減3個月或以上年息，1年期劈0.8厘至險守3厘；創興更把3厘息下架，削半年期0.3厘至2.85厘。

●4行調息又加又減  華僑永亨288天享3.68厘  截止期延至下周五

另有4行又加又減，頻密調整，分別為︰花旗減完6個月年息後又再加至3.06厘；1年則累加0.09厘至3.26厘。大眾銀行短加長減，減1年期0.1厘至3.5厘；建行亞洲先加後減，減1年期0.3厘至3.1厘。交銀香港減完又加1個月期，至打回原形3.2厘。華僑永亨剛把288天享3.68厘的截止期，由今天（3月24日）順延至下周五（31日）。

●近季結存息不升反跌  4厘長息兩周4大小港銀下架

值得注意，季結雖臨近，但存息不升反跌，長息更是重災區，最近兩周4間大小港銀爭相撤4厘息，分別為大新、工銀亞洲、大眾銀行、以及平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）劈1年期0.8厘，至僅得3.2厘；幸而4厘長息暫仍未絕迹，碩果僅存有1間提供。

專家指美息快見頂，本港優惠利率又未再跟加，遂令港銀乏誘因提高定存息。展望下周，3月已倒數，市料存息易跌難升，更慎防季結後高息不再，畢竟市場憧憬歐美金融機構爆煲後，走出外的北水等游資，或東移回流，令本港水浸。

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另方面，經歷世紀雙併、即瑞銀吞併瑞信後，但瑞信逾千億元的俗稱「可可債」（Coco Bond）一夜慘變廢紙，觸發債市危機，本周二（21日）港元隔夜拆息飈2.5厘至4.14厘，彭博指是17年以來最大的單日漲幅；惟翌日拆息已急回。隔夜拆息新近報1.34厘，1個月拆息3連跌，現為3.29厘。

本周的高息榜以長息榜驟變，因大新及工銀亞洲取消4厘息而失落冠軍寶座；集友雖微削半年期0.05厘至3.8厘，仍穩坐榜首。

綜觀高息榜︰

7天︰恒生（00011）10.9厘

1個月呈3冠王︰

*富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，該行指計及基本及額外年利率最多賺息410元

*渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛銀Mox Bank，向新客提供10厘息，優惠至3月底；以上限5萬元計，1個月賺息約416元

*滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，1個月賺息逾3.3萬元

●平安壹賬通3個月享6厘  全新客戶首8.8萬存款計算 收息1,280元

3個月︰平安壹賬通6厘，全新個人客戶成功開立PAOB個人儲蓄戶口，並敘造定存，以首8.8萬元存款計（包括基本利率及額外息率），賺息1,280元；至3月31日

半年期︰集友、東亞（00023）及大新3.8厘

●大眾財務1年4厘稱霸  入場50萬全期賺息2萬

1年期3大高息王︰

大眾財務︰4厘
東亞︰3.95厘
南商︰3.9厘

以大眾財務的門檻50萬元計，1年享4厘可賺取兩萬元利息。

2年期︰招商永隆︰3.3厘

另比拼4大行︰
3個月︰
滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）︰3.1厘
恒生︰3.09厘
渣打香港（02888）︰3厘

半年期︰
渣打︰3.4厘
滙豐及中銀︰3.3厘
恒生︰3.19厘

1年期︰
渣打︰3.6厘
滙豐及中銀︰3.5厘
恒生︰3.1厘

●市傳富融7天18.85厘超高息吸客  上限1萬元

那邊廂，檢視虛銀高息榜︰
1個月︰富融及Mox Bank 10厘
3個月︰平安壹賬通（PAOB）6厘
半年期︰富融3.4厘

1年期︰TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank）的3.8厘，跑贏livi bank的3.5厘，眾安（ZA Bank）的3.31厘，Mox Bank的3.3厘；PAOB的3.2厘、小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘；以及富融的3厘。另市傳富融近日向個別客戶提供7天年息18.85厘，以上限1萬元計，短存僅賺息36元。

順帶一提，虛擬銀行開始派去年的成績表，續處於燒錢階段。眾安在線（06060）日前公布去年底業績，旗下虛銀業務眾安銀行，期內收入增逾1倍至2.74億元（人民幣，下同），但仍錄得虧損約4.98億元；截至去年12月底，眾安用戶逾65萬名，存款餘額達92億港元。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君


 

南洋商業銀行 天星銀行 滙立銀行 富融銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 創興銀行（01111） 上海商業銀行 集友銀行 大新銀行（02356）

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