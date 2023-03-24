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【聯想 992】採用英偉達晶片 自研車載控制器平台 聯想股價兩日累升兩成

股樓投資 17:28 2023/03/24

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聯想集團（00992）日前宣布與英偉達（Nvidia，美：NVDA）成為合作夥伴，刺激聯想股價連日彈升，今日（24日）一度高見9.06元，最多抽升逾11%，收報8.79元，仍大升8.3%，兩日累計升幅達20.6%。

同場加映﹕【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

聯想與英偉達達成合作，將基於新一代NVIDIA DRIVE Thor系統級晶片，自主研發最新一代車載域控制器平台，而聯想也將會是第一家採用NVIDIA DRIVE Thor平台的Tier 1公司。集團預計，DRIVE Thor的域控平台架構將成為聯想車計算的高端核心產品綫，估計2025年開始量產。

【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市【見下頁

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聯想表示，DRIVE Thor能夠將各種智能汽車功能整合到同一個AI計算平台，在單個計算平台實現全車的智能駕駛和智能座艙功能，包括自動駕駛、泊車、駕乘人員監控、數字儀表盤和車載信息娛樂系統等。

同場加映﹕【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

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記者：郭秀慧

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