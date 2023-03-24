【銀行危機】逢周五危機升溫　德銀周五突急瀉13%　CDS升穿200點子

▲ 【銀行危機】德意志銀行股價連跌3日 CDS創歷來最大單日升幅

歐美銀行業接連出事，市場持續金融市場穩定性，德意志銀行Deutsche Bank股價連跌3日，周五歐股時間再跌13%，德銀自3月以來市值已蒸發約五分一。投資者對銀行前景憂慮加劇，德銀信貸違約掉期（CDS）周四急升31點子，至173點子，創歷來單日最大升幅，德銀周五CDS再升，最新見207點子。

其中一個原因，可能是德銀突然宣布贖回15億美元2028年到期的二級（T2）票據，按照本金金額以及截至（但不包括）贖回日的應計利息的100%贖回。 贖回已獲監管批准。市場憂慮德銀資本減弱。

市場信心虛怯，上兩周的周五均爆出銀行危機，兩周前是矽谷銀行（SVB）在擠提下倒閉，當周滙豐接手英國SVB，以及美國監管推新措施，幫助銀行流動性。上周五是瑞信危機，由瑞銀收購瑞信來解決。

德銀部分債券亦被拋售，其息率達7.5厘的額外一級資本（AT1）美元債（或稱CoCo Bond），票面值跌至74.716美仙，令債息升至22.87厘，較兩周前倍增。

其他歐洲銀行股亦受挫 跌逾5%

德銀股價大跌，其他歐洲銀行股亦受拖累，德國商業銀行（Commerzbank）、法興、瑞銀及瑞信均跌逾5%。

追蹤歐洲銀行的STOXX 600指數雖然沒有涵蓋瑞信及瑞銀，但3月以來已累跌17%。

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編輯：陳韻妍