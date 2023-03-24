【銀行危機】德意志銀行股價連跌3日、周五再跌8%　CDS創歷來最大單日升幅

▲ 【銀行危機】德意志銀行股價連跌3日 CDS創歷來最大單日升幅

歐美銀行業接連出事，市場持續金融市場穩定性，德意志銀行Deutsche Bank股價連跌3日，周五再跌8%，3月以來市值已蒸發約五分一，其信貸違約掉期（CDS）亦創歷來單日最大升幅。據S&P Intelligence數據顯示，德銀周四CDS由前一日的142點子，升至173點子，反映投資者對銀行前景的憂慮。

德銀部分債券亦被拋售，其息率達7.5厘的額外一級資本（AT1）美元債（或稱CoCo Bond），票面值跌至74.716美仙，令債息升至22.87厘，較兩周前倍增。

追蹤歐洲銀行的STOXX 600指數雖然沒有涵蓋瑞信及瑞銀，但3月以來已累跌17%。

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編輯：陳韻妍