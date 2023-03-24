「玻璃樽再造計劃」閉幕典禮 

▲ 主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮博士 JP(右二)、懲教署署長黃國興先生 CSDSM(左二)、九龍樂善堂主席陳健平 BBS, JP(右一)及綠色環保互動委員會有限公司主席蕭楚基 BBS, MH, JP(左一)一同為玻璃砂花盆添上裝飾。

由懲教署、九龍樂善堂及綠色環保互動委員會有限公司攜手合作之「玻璃樽再造計劃」，於九龍樂善堂轄下的 17 間屬校推行，希望藉此教育及提高學生對玻璃樽回收的環保意識，並推廣支持在囚人士更生。計劃包括於參與學校設立玻璃樽回收桶，再由環境保護署合約承辦商將玻璃樽回收及處理。懲教署將收集處理後的玻璃砂於大欖懲教所製作成環保玻璃砂產品。

計劃於 2023 年 3 月 23 日(星期四)於樂善堂余近卿中學禮堂舉行閉幕典禮， 並邀請教育局局長蔡若蓮博士 JP 擔任主禮嘉賓。蔡局長於典禮上致辭時表示這個跨界別合作計劃非常有意義，她感謝主辦單位及各位的參與及投入，大家一同努力去締造一個環保共融社會。教育局一直以來致力以跨課程方式去推廣環保教育，通過多元化的學與教支援，包括網上教材套及光碟教材套，亦同時提供一些老師專業發展課程，幫助學校去推行環保教育。局方同時要求學校制定並且推行校本環保政策，鼓勵學校推行環保教育，加強同學的環保意識，培養響應環保的態度，以及實踐環保的生活。教育局又鼓勵學校在校內安裝可再生能源系統，因應校本情況參加由兩間電力公司推行的上網電價計劃，並且善用已經安裝的可再生能源系統及一系列措施等，推動校內環保教育，珍惜地球資源，共同應對氣候變化及環境污染等挑戰。所謂「莫以事小而不為」，點點滴滴做好小事，加起來對於地球、生活及每一個人，都極具意義。保護環境需要社會各界大家攜手同心，持之以恆，從小開始養成生活習慣，渴望大家繼續支持環保教育。

▲ 透過計劃回收玻璃樽再造的玻璃砂花盆數量已列入可持續發展指標(SDGs)的 世界紀錄，由可持續發展指標(SDGs)世界紀錄官方認證人頒發證書予主禮嘉賓、九龍樂善堂、懲教署及綠色環保互動委員會有限公司。

九龍樂善堂陳健平主席 BBS, JP 致辭時表示樂善堂已成立逾 142 年，一直致力於各屬校推廣環保教育，讓同學了解可持續發展和資源回收的重要性。樂善堂轄校的所有學生們都十分積極參與今次的計劃。玻璃砂花盆經學生的創意手工填色及美化後，再由學生種植植物並送贈給早前因疫情久久未能外出的安老院舍長者，關懷長者身心建康。活動自去年 12 月啟動後至今年 3 月，玻璃樽再造花盆的數量已列入可持續發展指標(SDGs)的世界紀錄。他感謝各界及參與團體和師生的努力。樂善堂分別於轄下 17 間中、小學及幼稚園舉行「玻璃樽再生比賽」、「標語創作比賽」及「親子填色繪畫比賽」。比賽的反應十分熱烈，共收到近 800 份參賽作品。是日同時舉辦頒獎儀式，嘉許同學們出色的表現，嘉賓亦可以欣賞到他們充滿創意及想像力的作品。「玻璃樽再造計劃」成功宣揚環保及關愛訊息，樂善堂承諾未來會繼續齊心協力為環保工作及保護地球出一分力。

▲ 由主禮嘉賓教育局局長蔡若蓮博士 JP 頒發由懲教署製作的玻璃磚獎座和書券予幼稚園組「玻璃樽再造計劃 - 親子填色繪畫比賽」得獎者。

▲ 由九龍樂善堂主席陳健平 BBS, JP 頒發玻璃磚獎座和書券予小學組「玻璃樽再造計劃 - 標語創作比賽（初小組）」得獎者。

▲ 由懲教署署長黃國興先生 CSDSM 頒發玻璃磚獎座和書券予小學組「玻璃樽再造計劃 - 標語創作比賽（高小組）」得獎者。

▲ 由綠色環保互動委員會有限公司主席蕭楚基 BBS, MH, JP 頒發玻璃磚獎座和 書券予中學組「玻璃樽再造計劃 - 玻璃樽再生比賽」得獎者。

懲教署黃國興署長 CSDSM 表示建立一個可持續發展的懲教制度亦是懲教署的策略發展計劃重點之一，他們一直盡力維持發展與保護環璄兩者的平衡。懲教署反覆測試及研究將玻璃砂應用於預製混凝土生產上，掌握技術後再改善品質，最後成功製造出不同類型環保玻璃砂產品。藉著參與今次計劃，不同懲教院所的在囚人士能夠活學活用，將工場學習到的生產知識和技術，例如預製混凝土製作、電腦圖像設計及紫外光數碼印刷等，應用於場地佈置及更生推廣品的生產上面。相信在囚人士會為自己可以為環保工作出一分力而感到自豪，他們亦可以將學習到的知識和技術在將來學以致用，順利重投社會。社會大眾的支持是令在囚人士成功更生的重要因素，署方一直致力推廣助更生工作，呼籲社會大眾接納更生人士，減少他們再次犯罪的風險，令社會更加安全和共融。

▲ 眾嘉賓和樂善堂轄下 17 間屬校師生等一同大合照

▲ 玻璃砂花盆經幼稚園學生的創意手工填色及美化後，變成色彩豐富的藝術品。

綠色環保互動委員會有限公司蕭楚基主席 BBS, MH, JP 感謝綠色環保互動委員會的成員給予許多寶貴意見及支持，令「玻璃樽回收計劃」項目得以順利完成。他續表示他發起此項目是因為觀察到兒子會將飲用後的汽水樽、鲜奶樽等用水冲洗乾淨，再分類回收，並一直維持這個習慣，從兒子身上他體會到環保意識應該從小開始培養。而「玻璃樽再造計劃」已經是第二屆舉行，第一屆「玻璃樽再造計劃」於 2021 年舉行，於 9 個月內合共收集到 1.4 噸玻璃樽。今屆計劃更獲聯合國全體成員國在 2015 年通過的可持續發展目標(SDGs)頒發「SDGs 目標 12：負責任消費與生產」 - 玻璃樽再造花盆最高數量紀錄證書。可持續發展目標(SDGs)是以消除貧窮、減少不平等，並目標在 2030 年之前建立更和平及繁榮的社會；與及呼籲各人採取行動，創造一個可持續發展的世界。

▲ 樂善堂屬校學生都積極參與「玻璃樽回收計劃」

▲ 「玻璃樽回收計劃」比賽的參賽作品都充滿創意及想像力

(特約)