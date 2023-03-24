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英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐

環球社會熱點 17:08 2023/03/24

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本港茶記「澳洲牛奶公司」（澳牛）除了炒蛋出色，侍應有效率且直率火爆的待客之道也深入民心。澳洲一間主打侍應黑面無禮的連鎖餐廳「Karen's Diner」近年大受歡迎，一名少年挑戰其英國分店，豈料入店僅10分鐘就因講錯兩個字遭店方驅逐。

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「Karen's Diner」於英美、澳洲、新西蘭及印尼有多間分店，以「優質漢堡，劣質服務」（Great Burgers & Rude Service）為賣點。

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店内侍應絕不會好聲好氣招呼顧客，反而是面無表情、丟餐牌、對客人問題「十問九唔應」，務求讓食客體驗到最真誠且由心而發的一面。

17歲英國少年Jack Keith今次挑戰的為該餐廳位於曼徹斯特的分店，他一入店内就低聲稱呼帶位的女侍應為「衰女人」（wh**e）。

女侍應聽到Jack的説話後，隨即不客氣地反擊：

你個懦夫唔好喺度咿咿哦哦。（not to mumble it because you're a p***y.）

當Jack更清楚地覆述一次時，女侍應就嘲笑他：

「你都唔識發音，好尷尬呀！」

（you can't pronunciate [sic], that's embarrassing.）

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然後女侍應詢問Jack的年紀，Jack就反擊女侍應：「你呢個肥懶鬼又幾歲吖？」（how old are you, you fat sl*g?）

由於「Karen's Diner」禁止身體羞辱，因此店方隨即要求Jack與隨行家人繳付25英鎊的酒水費，然後將他們趕出餐廳。

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責任編輯：鄭錦玲

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