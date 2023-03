英少年挑戰外國版「澳牛」 入店10分鐘講錯兩個字被逐

本港茶記「澳洲牛奶公司」(澳牛)除了炒蛋出色,侍應有效率且直率火爆的待客之道也深入民心。澳洲一間主打侍應黑面無禮的連鎖餐廳「Karen's Diner」近年大受歡迎,一名少年挑戰其英國分店,豈料入店僅10分鐘就因講錯兩個字遭店方驅逐。

「Karen's Diner」於英美、澳洲、新西蘭及印尼有多間分店,以「優質漢堡,劣質服務」(Great Burgers & Rude Service)為賣點。

店内侍應絕不會好聲好氣招呼顧客,反而是面無表情、丟餐牌、對客人問題「十問九唔應」,務求讓食客體驗到最真誠且由心而發的一面。

17歲英國少年Jack Keith今次挑戰的為該餐廳位於曼徹斯特的分店,他一入店内就低聲稱呼帶位的女侍應為「衰女人」(wh**e)。

女侍應聽到Jack的説話後,隨即不客氣地反擊:

你個懦夫唔好喺度咿咿哦哦。(not to mumble it because you're a p***y.)

當Jack更清楚地覆述一次時,女侍應就嘲笑他:

「你都唔識發音,好尷尬呀!」 (you can't pronunciate [sic], that's embarrassing.)

然後女侍應詢問Jack的年紀,Jack就反擊女侍應:「你呢個肥懶鬼又幾歲吖?」(how old are you, you fat sl*g?)

由於「Karen's Diner」禁止身體羞辱,因此店方隨即要求Jack與隨行家人繳付25英鎊的酒水費,然後將他們趕出餐廳。

