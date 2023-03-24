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【金管局BIS】金管局阮國恒：監管機構應多留意存款和負債集中程度

股市 17:02 2023/03/24

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金管局阮國恒：監管機構應多留意存款負債端的集中程度

金管局與國際結算銀行合辦研討會周五（24日）合辦研討會，金管局副總裁阮國恒會後表示，與會者會上關注金融機構持有一些在會計標準中毋須以市價入帳，而持有直至到期的債務證券，有否需要在監管過程中留意相關證券佔比有多高，該些證券以往在低息環境中，受到市場的影響很小，價格波動應不大，但當息口變化時，估值變化可以很大。作為監管機構，可如何探究到市場對該些債務證券的影響。

阮國恒提到，矽谷銀行是出現了存款集中於某板塊的問題，而相關基金公司或初創所存放的資金可能很集中於矽谷銀行，而該些資金金額高於存款保障上限；另一邊廂，該銀行亦面對上述持有毋須以市價入帳的債券問題，本身存款已很集中時，當存款出現外流，外流速度會較正常有多元化負債端的銀行快得多，結果要快速賣出本來持至到期的資產，因而實現虧損。

監管機構應多留意存款負債端集中程度

他稱，從矽谷銀行事件可見，監管機構可能應多留意存款負債端的集中程度，目前香港零售銀行的負債端則較為多元化，去年金管局已加強了對金融機構的壓力測試，因為外圍出現利息風險，然而，該局會檢視外圍的銀行危機事件帶來的含義，譬如會看外流速度會否加快了，即使存款負債狀態目前亦非集中。香港方面現時未有上述集中風險，金管局一向都有監察。

他又提到，現時流動性覆蓋比率（LCR）的指標或未能覆蓋監察到負債端集中風險，但英國、歐洲量度銀行流動性則不剩止用LCR一個指標，金管局會檢視有何其他因素可以引進現時LCR的監察。

暫未見有明顯資金流動

瑞銀收購瑞信，而後者的AT1債（可可債）完全減記惹爭議，阮國恒表示，由於瑞信的情況並非破產，故不存在受償順位的問題。他指出，該事是一宗收購，根據收購者某些資本工具的條款，當當地有明顯的公共基金介入以穩定市場時，有權觸發被收購方的可可債條款，而引致減記，因這純粹是根據合約條款的減記，不存在對錯問題。

另外，對於近日有指歐美銀行相繼爆發危機後大量資金湧港的說法，阮國恒表示，暫未見有明顯資金流動，但銀行近期反映有來自歐美的創投詢問開戶程序，聲稱目的是分散。

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