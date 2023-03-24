▲ 【瑞信危機】瑞銀據報向瑞信亞洲財富管理部門員工承諾提供留任方案 冀阻截人才流失

瑞銀UBS將於年內完成收購瑞信，外電報道，瑞銀向瑞信亞洲財富管理部門員工承諾，會向他們提供留任方案，冀阻截人才流失。瑞銀及瑞信拒絕評論。

報道指，瑞銀全球財富管理總裁Iqbal Khan周五在瑞信香港辦公室演講中表示，將著重於穩定瑞信亞洲團隊，並稱兩者合併後將一片光明，會成為財富管理業務中最強大的參與者，而瑞信亞洲財富管理業務表現最好的員工將會獲得留任方案，但未有披露詳情。

近年瑞信的財富管理業務市佔率不斷被瑞銀所蠶食，投資銀行業務則被其他資本實力更強大的美資銀行搶佔，但仍是亞洲第二大的財富管理者，而亞洲特別是大中華地區，更是眾多銀行的增長引擎。

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編輯：陳韻妍