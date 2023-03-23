英國央行宣佈加息25點子至4.25厘 七比二通過 兩名官員反對加息

英國央行周四（23日）本港晚間時間八點舉行議息會議後，公布加息0.25厘，將關鍵政策利率由4厘提高至4.25厘。

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是次加息也是自2021年12月以來，連續第11次加息。結果是以7比2的票數通過加息，當中7名委員支持加息0.25厘，有2名委員支持息率維持不變。在聲明中，英國央行表示，盡管通脹率在2月份意外跳升至10.4%，但今年4-6月份的價格增長仍將大幅下降。

央行重申，如果有證據表明存在更持久的壓力，那麼將需要進一步收緊貨幣政策。官員指，通脹持續的跡象表示需要更多加息。而面對全球銀行危機時，金融政策委員會對英國銀行體系的評估是「有彈性」，資本仍然穩健，流動性強，有能力支持經濟，即使利率上調至較高水平。英國央行將繼續密切關注融資狀况對家庭及企業信貸的影響。

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恒生銀行（00011）宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5.625%。



同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變：



倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001%。



渣打銀行（香港）有限公司宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.875%。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。



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責任編輯：張瑋婷