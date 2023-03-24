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【復活節】紅磡黃埔天地時尚坊營人大召集 消費即獲參加工作坊名額

理財智慧 17:05 2023/03/24

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由2023年4月5日至10日，紅磡黃埔天地時尚坊將變身為「野營」，商場內有露營及各式生活好物、認識香港四季星空、亦可以參加原野主題工作坊，更可換領「Oh！野營人露營燈」。想感受大自然又想購物，記得記底日期。

「黃埔Oh！野Easter Camp」以野外與自然生活為主題，將野外露營和星空佈置，帶進時尚坊 MTR 層。走在場內的草地，加上悉心配搭的營人佈置，；更會將星空投影到天幕，讓大家於天幕下體驗露營及觀星的氛圍。 活動同時聚集多個品牌，包括搜羅精選戶外露營好物的「3Jack Store」、售賣天文趣味用品及兒童書籍的「小小伽利略」、自家製藍染服裝飾物的「瑪朱森林」、主打各式本地天然有機蜂蜜的「小澤農場」、本地咖啡烘焙「Blackhole」、蒐羅特色設計品牌精品的「TUNE」及輕黏土植物手作店「Eternity Flowers」。 

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為了讓大家更投入「Oh！野生活」，黃埔天地特別於4月7至10日一連四天假期舉辦多項體驗活動及有多個消費優惠，包括消費滿指定金額，即可換領參加活動。顧客只需最低消費合共滿200元或以上即可換領參加觀星學堂一節；消費合共滿 300元 或以上即可換領參加工作坊一節。名額有限，換完即止。

税務局請暑期實習生 做兩個半月 月薪10,500元 【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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