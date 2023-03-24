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【食品股】衛龍：毛利率有望顯著提升　海外市場去年收入升2.3倍、先攻東南亞

股市 16:51 2023/03/24

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左起為衛龍首席執行官孫亦農、董事長劉衛平、首席財務官兼高級副總裁彭宏志

中國辣味休閒食品製造商衛龍 （09985） 近年進軍海外市場，首席財務官兼高級副總裁彭宏志透露，去年海外市場收入增長達2.3倍，形容辣條走向海外的機會大，例如新加坡、台灣及印尼等，因為口味與內地相類。集團目前沒有特定營收目標，僅稱會先拓展東南亞市場。

成本方面，管理層指，目前原材料的壓力亦有限，以辣條為例，公司主要原料為麵粉，為大眾化的材料，國家會盡量穩定價格，故公司原料價格變化幅度較細。

衛龍去年經調整淨利潤9.1億元，按年升0.6%，擬派發期末股息每股普通股0.12元，特別股息0.12元。期內，總收入跌3.5%至46.3億（人民幣，下同），但毛利率按年升4.9個百分點42.3%。

衛龍去年針對主要產品及產品包裝進行了升級，管理層指，經歷去年調整後，對公司毛利率可能進一步顯著提升有信心。

另外，集團在市場營銷方面過去較為低調，首席執行官孫亦農提到，去年起集團開始加強推廣，料營銷費用將會提升，但佔比隨規模擴張不會太高。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

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編輯：袁諾曦

港股 衛龍（09985）
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