【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽　上車客獲父母資助上車

二手市場再錄移民盤蝕讓成交，業主持有逾4年，終賬面蝕40.5萬元。美聯物業張瑋津表示，元朗尚悅．嶺為2座中低層C室，為移民盤，實用面積370平方呎，兩房間隔，面向正南，日前以532萬元易手，實用呎價約14,378元。

資料顯示，原業主於2019年以約572.5萬元購入物業，持有逾4年，現賬面蝕40.5萬元，物業期內貶值約7%。

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代理透露，買家為上車客，已尋盤多時，見上址價錢符合預算，加上裝修新淨企理（見上圖），即買即可入住，與父母商議後獲資助上車。

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